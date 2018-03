Credit Agricole : CACEIS récompensé à nouveau par un prix de l’Innovation avec sa plateforme TEEPI

Véritable outil de place créé au bénéfice des investisseurs institutionnels, des sociétés de gestion, des distributeurs et des plateformes de fonds, la plateforme collaborative TEEPI met en relation ces acteurs français ou étrangers, qu'ils soient clients ou non de CACEIS. Conçue à l'origine par CACEIS pour faciliter le travail d'échanges de fichiers nécessaires aux assureurs dans l'élaboration du reporting Solvabilité 2, TEEPI couvre désormais tous les besoins réglementaires en permettant la transmission immédiate et sécurisée des données Priips et MiFID II. Calquée sur le modèle des réseaux sociaux, elle intègre un système d'acceptation des invitations qui permet aux sociétés de gestion de garder le contrôle de la diffusion des données réglementaires. L'acceptation des conditions générales de la plateforme dispense également les participants de signer des accords bilatéraux de confidentialité.

Arnaud Misset, Global Head of 3D Business line (Digital, Data & Dissemination), commente «CACEIS a à cœur de répondre aux nouveaux besoins de ses clients de manière innovante. Nous avions reçu l'« Innovation Award » en 2017 pour notre application Mobile, Olis Mobile Funds, et nous sommes très fiers de remporter ce prix pour la deuxième année consécutive grâce à TEEPI. Cet écosystème, « facilitateur de vie » pour les acteurs financiers, continuera à évoluer pour être notamment enrichi en 2018 avec des fonctions de visualisation et de pilotage améliorées.»