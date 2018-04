Crédit Agricole : CACIB se renforce en Amérique du Sud

23/04/2018 | 15:53

Banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole CIB a annoncé ce lundi l'ouverture de bureaux de représentation à Bogota, capitale de la Colombie, et à Santiago, capitale du Chili.



Ces ouvertures s'accompagnent des arrivées de Juan Carlos Álvarez en qualité de représentant pour la Colombie, sous réserve de l'approbation de la Superintendencia Financiera de Colombia, et de Julio Hochschild comme représentant pour le Chili.



Ce dernier supervisera également les activités de la Banque au Pérou.

Crédit Agricole CIB est désormais présent dans 7 pays en Amérique : Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Etats-Unis et Mexique.





