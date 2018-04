Credit Agricole : Cinq lauréats « Start & Pulse », le challenge « open innovation » européen de Crédit Agricole Consumer Finance pour les start-up

Cinq appels à projets et cinq lauréats à travers l'Europe

Pour cette première édition, 314 start-up se sont inscrites. Au terme d'une présélection basée sur la nature de l'innovation du projet proposé, sa qualité et sa pertinence, quarante-neuf start-up sont restées en lice. Enfin, après des « pitch parties » au cours desquelles les jeunes pousses ont dû convaincre les jurys, un lauréat a été nommé par chacune des cinq entités de CA Consumer Finance ayant pris part au challenge « Start & Pulse ».

En France, Sofinco a sélectionné Onewave, une start-up qui propose une carte universelle connectée rassemblant à la fois cartes de paiement, de fidélité et de transport sur un support unique et digital.

En Italie, Agos a choisi Stip, qui développe une solution pour automatiser et optimiser le service client.

Au Portugal, Credibom s'est tourné vers Doc-Digitizer, spécialisé dans l'automatisation de l'analyse documentaire.

En Allemagne, Creditplus a nommé Solvemate, une start-up qui propose d'améliorer le support client en réduisant les temps de réponse.

Enfin, le Corporate Center, organe central de CA Consumer Finance, a désigné Talentview. La start-up propose de repenser le processus de recrutement des candidats en développant la marque employeur grâce à l'usage de la vidéo.

« Ce premier programme d'envergure internationale a permis de générer des solutions en rupture à destination de nos clients, partenaires et collaborateurs grâce à l'échange, l'écoute et la co-création d'idées communes », explique Laureline Serieys, Chief Digital Officer de Crédit Agricole Consumer Finance.

Les cinq start-up gagnantes du concours Start & Pulse ont présenté leur projet lors de l'Innovation Day qui s'est déroulé les 5 et 6 avril à Paris au Village by CA, la pépinière de start-up du Groupe Crédit Agricole, puis à Massy, au siège de CA Consumer Finance. Cet événement a été l'occasion de souligner l'ancrage international du groupe à l'écosystème des start-up, mais aussi de donner de la visibilité aux lauréats et de favoriser à la fois les échanges entre participants et les synergies transfrontalières.

Une nouvelle étape dans l'accélération digitale

Elément phare de son plan stratégique CA CF 2020, Crédit Agricole Consumer Finance a mis en œuvre un projet de transformation digitale dont l'ambition est d'accélérer dans ce domaine pour servir encore mieux ses clients et partenaires.

« Avec ce programme, le Groupe Crédit Agricole nourrit sa démarche ambitieuse d'« Open Innovation » et de coopération avec les écosystèmes innovants et les start-up », souligne Bertrand Corbeau, Directeur général adjoint en charge du pôle Développement, Client et Innovation de Crédit Agricole S.A.

« « Start & Pulse » illustre la volonté de Crédit Agricole Consumer Finance de renforcer sa démarche d'innovation et sa contribution au Projet Client du Groupe Crédit Agricole. Nous mettons l'innovation au cœur de notre stratégie et en faisons un élément de différenciation. Les services proposés par les start-up lauréates sont novateurs et adaptés aux nouvelles tendances de consommation de notre secteur », conclut Philippe Dumont, Directeur général adjoint en charge du pôle Services financiers spécialisés de Crédit Agricole S.A et Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance.