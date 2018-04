Credit Agricole : Crédit Agricole CIB consolide sa présence en Amérique latine avec l’ouverture de bureaux de représentation en Colombie et au Chili

Paris, le 23 avril 2018 - Crédit Agricole CIB, banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, annonce l'ouverture de bureaux de représentation à Bogota, en Colombie, et à Santiago, au Chili. Ces ouvertures s'accompagnent de la nomination de Juan Carlos Álvarez comme Représentant pour la Colombie, sous réserve de l'approbation de la Superintendencia Financiera de Colombia, et de Julio Hochschild comme Représentant pour le Chili. M. Hochschild supervisera également les activités de la Banque au Pérou.

« Ces nouveaux bureaux constituent un jalon important de notre développement en Amérique latine. Crédit Agricole CIB est maintenant présent dans sept pays* en Amérique, ce qui nous permet de renforcer nos relations avec les clients locaux et internationaux opérant dans ces pays. », explique Marc-André Poirier, Senior Regional Officer de Crédit Agricole CIB pour la région Amériques.

Matthieu Chabanne, responsable de l'Amérique latine pour Crédit Agricole CIB, ajoute : « La connaissance approfondie de Juan Carlos et de Julio de leurs marchés respectifs nous aidera à développer nos portefeuilles de clients colombiens et chiliens. Cela nous permettra aussi de mieux répondre aux besoins des multinationales que nous comptons parmi notre clientèle et qui exercent leurs activités dans ces deux pays importants pour notre franchise américaine. »

Les bureaux de représentation viennent renforcer le réseau régional de Crédit Agricole CIB en Amérique, coordonné depuis New York.

*Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Etats-Unis, Mexique.

Juan Carlos Álvarez

Avec plus de vingt ans d'expérience dans les services bancaires de financement et d'investissement, Juan Carlos Álvarez a contribué à plus d'une centaine de transactions (financement de projets, fusions-acquisitions, marchés actions et de la dette et prêts syndiqués), représentant un montant total de 29 milliards de dollars USD.

Juan Carlos Álvarez a travaillé 18 ans au sein de Banco Santander, où il avait récemment été nommé Managing Director de la division de banque d'investissement pour la Colombie. Il a ensuite rejoint Crédit Agricole CIB en avril 2018 en tant que Représentant pour la Colombie.

Il est titulaire d'un MBA de l'Université des Andes à Bogota en Colombie et d'une licence en génie électrique obtenue à l'Université Pontificale Javeriana à Bogota en Colombie.

Julio Hochschild

Julio Hochschild dispose d'une large expérience professionnelle dans tous les secteurs économiques au sein desquels la Banque souhaite développer ses activités. Il a auparavant travaillé pour deux banques au Chili, Bank of America puis Banco Osorno (aujourd'hui Santander), où il était responsable du commerce international et du financement. En 1997, Julio Hochschild a rejoint le Crédit Lyonnais au Chili (devenu Calyon puis Crédit Agricole CIB). Après avoir exercé la fonction de Représentant au Chili jusqu'en 2009, il travaille comme consultant avec la division des financements structurés de Crédit Agricole CIB, en charge du financement de projets dans son pays. Il rejoint Crédit Agricole CIB en avril 2018 en tant que Représentant pour le Chili.

Julio Hochschild est titulaire d'un diplôme de commerce de l'Université de Californie (Berkeley).