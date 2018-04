Credit Agricole : Crédit Agricole CIB ouvre un bureau de représentation à Jakarta en Indonésie

Ce bureau de représentation vient renforcer le réseau régional Asie-Pacifique de Crédit Agricole CIB, coordonné depuis Hong Kong, bénéficiant ainsi de toutes les expertises de la Banque. Il accompagne les clients en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de Crédit Agricole CIB implantées dans la région.

Pour Michel Roy, Senior Regional Officer de Crédit Agricole CIB pour l'Asie-Pacifique : « Avec cette inauguration, Crédit Agricole CIB couvre 9 pays* de la zone Asie-Pacifique. Ce bureau constitue une étape importante dans notre volonté d'être le partenaire de confiance de nos clients locaux et internationaux. Notre ambition est de contribuer au développement économique du pays en apportant nos expertises notamment en solutions de financement, marchés de capitaux ou le conseil. »

Franck Passillier, Chief Representative de Crédit Agricole CIB pour l'Indonésie, ajoute : «Notre présence sur place renforce notre proximité avec les autorités et les sociétés indonésiennes ainsi que nos clients internationaux établis dans le pays. Nous pouvons dorénavant leur proposer une offre plus dynamique et ciblée en vue d'accroître notre participation au développement de l'Indonésie, la plus importante économie de l'ANSEA (Association des Nations du Sud-Est asiatique. »

Crédit Agricole CIB propose une large gamme de produits et services financiers pour répondre aux besoins de ses clients dans des domaines porteurs pour l'Indonésie comme les financements structurés (financements de projets dans l'Énergie et les Infrastructures, financements aéronautiques, maritimes, télécoms et financements d'acquisition), le commerce international et le financement à l'exportation, le financement de matières premières, le corporate banking, les marchés des taux et de devises, les émissions obligataires et le conseil.

*Australie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Singapour et Taiwan.