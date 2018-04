Credit Agricole : LCL Ambition Pro, le nouveau dispositif LCL dédié aux Professionnels et petites entreprises

Pour Laurent Fromageau, Directeur Développement Retail de LCL, « cet événement marque le lancement de notre plan de développement « LCL Ambition Pro » qui vise à élargir notre leadership sur les métiers des professions libérales et à renforcer nos parts de marché auprès des commerçants, artisans et petites entreprises. Notre objectif est ainsi de mieux accompagner les entrepreneurs, au quotidien et dans la réalisation de leurs projets ».

Afin d'atteindre ses objectifs en terme de développement (1 Pro sur 10 client de LCL) et de satisfaction client, LCL adapte le dispositif de ses agences, crée une filière métier dédiée et propose des offres spécialement conçues pour les Professionnels.

Des espaces dédiés et des experts mobiles plus proches de leurs clients

Dans un environnement en pleine mutation, les attentes des clients Professionnels vis-à-vis de leur banque évoluent. Ils attachent une réelle importance à l'agence physique qu'ils fréquentent 4 fois plus que lesParticuliers. Pour répondre à leurs besoins spécifiques, ils recherchent plus d'expertise et de services dédiés.

Après les pilotes de Grenoble, Lille et Rennes, l'ouverture de « l'Espace Pro » du 19 LCL sera suivie en 2018 de la création de 85 « Espaces Pros » dédiés aux Professionnels.

Ces centres d'expertiseregrouperont au minimum 6 conseillers Pro managés par un directeur d'agence Pro dédié. Ce dispositif animé par des spécialistes apportera plus de proximité et d'expertise au service des professions libérales, commerçants, artisans, petites entreprises et associations.

Des conseillers privés dédiés pourront apporter aux Pros un conseil personnalisé pour la gestion de leurs comptes, leur patrimoine et leurs assurances personnelles. Cette clientèle bénéficiera également de laprésence renforcée de spécialistes de LCL Banque Privée et de nos filiales (Interfimo, financier des professions libérales, et Angle Neuf, dédié à l'investissement immobilier).

Les collaborateurs travaillent au sein d'un espace collaboratif qui favorisela mutualisation des compétences et la cohésion. Grâce à des équipements nomades, les conseillers deviennent mobiles et pourront se rendredirectement sur les lieux de travail de leurs clients pour une meilleure relation au quotidien.

La création d'une filière métier Pro pour renforcer l'efficacité relationnelle et opérationnelle

LCL crée un parcours de carrière dédié aux conseillers Pros : conseiller Pro, chargé d'affaires Pro et manager Pro. L'enjeu de cette filière est d'intensifier la montée en compétence des collaborateurs et d'offrir plus de perspectives d'évolution au sein de la banque.

Des offres et services spécialement conçus pour les Professionnels

LCL propose de nouvelles offres pour simplifier le quotidien de ses clients :