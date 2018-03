Credit Agricole : « LCL Mon Agence », un nouveau concept qui met l’humain au cœur de la relation bancaire

Un accueil repensé

L'accueil est positionné au centre de l'agence, pour réaffirmer l'humain au cœur de la relation avec les clients.

Cet espace peut également servir de lieu d'échanges informels entre le client et le conseiller.

Un écran digital y diffuse des informations sur la « vie de l'agence » ainsi que sur les différents événements LCL.

Une relation client-conseiller plus collaborative

Dans ce nouveau concept, les collaborateurs travaillent en espace partagé. La mutualisation des compétences et la cohésion sont ainsi favorisées.

L'équipement des collaborateurs permet une mobilité totale pour accueillir les clients, avec ordinateur portable et softphonie (téléphone intégré au poste).

En fonction de la typologie de rendez-vous, différents espaces de réception ont été pensés avec un niveau de confidentialité toujours adapté.

Le conseiller a la possibilité de partager son écran et ses informations avec le client grâce aux équipements digitaux mis à sa disposition dans les salons de réception. La relation devient plus collaborative.

Visite virtuelle de « LCL Mon Agence »https://youtu.be/5z97KgN_BPs

Le digital au service de l'humain pour encore plus de satisfaction client une relation : 100% humaine 100% digitale

LCL souhaite offrir à chaque client le choix de ses modes d'échanges et de relation avec sa banque, en agence, au téléphone, via internet, ou l'application mobile.

Les parcours deviennent interruptibles et cross-canaux : un exemple, un client peut commencer une demande de prêt immobilier de chez lui, en ligne, l'arrêter, la reprendre quand il le désire. Pour finaliser, il peut, à sa convenance, aller en agence ou contacter un expert par téléphone.

La signature électronique se généralise apportant plus de rapidité et de simplicité dans les usages. Le client n'a plus besoin de garder des documents en format papier. Il les conserve dans son espace personnel en ligne.

Aussi, le client peut télécharger l'appli « LCL Mes Comptes », afin de prendre rendez-vous directement dans l'agenda de son conseiller, par exemple. Selon le motif du rendez-vous, l'application indique au client les pièces nécessaires pour l'entretien.

Ce plan d'investissement s'intègre dans le plan stratégique de LCL.

Au total 600 millions d'euros seront investis pour accompagner la modernisation des agences et les innovations digitales.