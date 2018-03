Credit Agricole : LCL annonce le lancement d’une offre « Deux Roues »

Modulable, cette nouvelle offre permet à chaque assuré d'adapter son contrat à ses propres besoins, grâce à quatre formules au choix, deux au tiers et deux tous risques, ainsi que des options à la carte.

Une offre axée sur la protection du conducteur :

▪ Une protection corporelle du conducteur avec une indemnisation pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros. Cette garantie essentielle est en inclusion dans toutes les formules. Son seuil d'intervention à partir de 5% d'invalidité, est l'un des plus bas du marché. Le client peut aussi, s'il le désire, souscrire cette garantie sans seuil d'invalidité en inclusion dans la formule la plus complète et en option dans les trois autres.

▪ Une prise en charge du casque et gilet airbag en cas d'accident dans toutes les formules, ainsi que de l'équipement du motard : blouson, bottes, sur-bottes, pantalon et combinaison, jusqu'à

1 000 € et sans franchise, disponible dans la formule la plus complète et en option dans les trois autres.

▪ La portabilité de la protection corporelle. Le client est assuré au titre de la protection corporelle en cas d'accident avec son véhicule mais également s'il utilise un deux-roues loué chez un loueur professionnel, auprès d'une plateforme d'autopartage ou encore avec un véhicule en libre-service**.

L'offre est disponible dans les agences LCL et par téléphone. En cas de sinistre, l'appli « LCL Assurances » permet à l'assuré de le déclarer et d'envoyer des photos certifiées conforme à l'assureur.

* Assuré par Pacifica,

**Sous condition que le contrat de location n'excède pas 30 jours consécutifs.