Credit Agricole : LCL et LCL Banque Privée proposent une nouvelle solution d’investissement, LCL Autocall II 2018

D'une durée maximale de 6 ans, cette offre (à capital non garanti) a une performance en partie liée aux marchés actions de la zone euro (représentées par l'indice Euro Stoxx 50® calculé hors dividendes). Ce fonds à formule offre une opportunité de remboursement anticipé automatique à 2 ou 4 ans en fonction de l'évolution de l'indice. Selon l'évolution de l'indice Euro Stoxx 50®, la performance peut être positive ou négative. A ce titre ce placement présente un risque de perte en capital à échéance. Il peut constituer une alternative à des placements financiers risqués de type « actions ».

LCL Autocall II 2018 permet de connaître, dès la souscription, les gains potentiels (plafonnés à hauteur d'un montant fixe prédéterminé, l'investisseur peut ne pas profiter intégralement de la hausse de l'indice). A 2 ans ou 4 ans, un remboursement anticipé peut se réaliser en fonction de l'évolution de l'indice. Si l'évolution de l'indice Euro Stoxx 50® (calculé hors dividendes) est stable ou en hausse par rapport à sa Valeur Initiale1, il offre un gain fixe prédéterminé de 16%2 à 2 ans ou 32%2 à 4 ans. A 6 ans, si l'indice est stable ou en hausse par rapport à sa Valeur initiale1, le client perçoit un gain fixe prédéterminé de 48%2. Le capital3 est protégé jusqu'à une baisse de l'indice de 30%, par rapport à sa Valeur Initiale1, à l'échéance : si l'indice connaît une baisse comprise entre 0% (exclu) et 30% (inclus) par rapport à sa Valeur Initiale1, le client retrouve son capital³. A l'échéance, si l'indice connaît une baisse supérieure à 30%, par rapport à sa Valeur Initiale1, le capital³ n'est plus garanti et le porteur supporte une perte équivalente à l'intégralité de la baisse de l'indice.

Concrètement, comment cela fonctionne ?

Au lancement : La valeur 'Initiale'1 de l'Indice est déterminée.

A 2 ans - à l'issue de la 2ème année :

Si l'indice est en baisse par rapport à sa Valeur Initiale 1 , la formule se poursuivra pour deux années supplémentaires.

Si l'indice est stable ou en hausse par rapport à sa Valeur Initiale 1 : le client perçoit en plus de son capital³ un gain fixe prédéterminé de 16%2 (TRAB 4 de 7,68%), et la formule s'arrête alors automatiquement.

A 4 ans - à l'issue de la 4ème année :

Si l'indice est en baisse par rapport à sa Valeur Initiale 1 , la formule se poursuivra pour deux années supplémentaires.

Si l'indice est stable ou en hausse par rapport à sa Valeur Initiale1 : le client perçoit, en plus de son capital³, un gain fixe prédéterminé de 32%2 (TRAB4 de 7,20%), et la formule s'arrête alors automatiquement.

A 6 ans - à l'échéance de la formule :

Si l'indice est en baisse de plus de 30% par rapport à sa Valeur Initiale 1 : le client supportera une perte en capital à hauteur de la baisse intégrale de l'indice.

Si l'indice connait une baisse comprise entre 0% (exclu) et 30% (inclus) par rapport à sa Valeur Initiale 1 : le client retrouve son capital ³ .

Si l'indice est stable ou en hausse par rapport à sa Valeur Initiale 1 : le client retrouve son capital³ augmenté d'un gain fixe prédéterminé et plafonné de 48% 2 (TRAB 4 de 6,75%).

1 La Valeur Initiale de l'Indice correspond à la moyenne des cours de clôture de l'indice Euro Stoxx 50® (calculé hors dividendes)des 8, 11 et 12 juin 2018.

² Le capital et les gains sont annoncés hors frais d'entrée (PEA) et hors fiscalité liée au cadre d'investissement. Pour bénéficier de la formule, l'investisseur doit avoir souscrit pendant la période de commercialisation et conserver ses parts jusqu'à l'échéance. Dès que la condition de réalisation est remplie, les autres cas ne peuvent plus s'appliquer.

3 Le terme 'capital' désigne le montant net investi (hors frais d'entrée et hors fiscalité).

4TRAB = Taux de Rendement Annuel Brut

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

