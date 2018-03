Credit Agricole : LCL et le Tour de France renouvellent leur partenariat

Cette collaboration, initiée en 1981, s'amplifia rapidement quand le vainqueur du Tour 1987, Stephen Roche, inaugura sur les Champs-Elysées le partenariat Maillot Jaune que n'a plus quitté la banque depuis la victoire du champion irlandais.

Après avoir fêté le 30ème anniversaire de ce partenariat l'an dernier, LCL et le Tour de France célébreront donc ensemble le centenaire du Maillot Jaune en 2019, LCL entrant dans le même temps dans sa quatrième décennie au côté de l'un des plus célèbres symboles du sport mondial.

Jamais démentie au fil du temps, la dynamique de cette association entre un événement patrimonial international qui rencontre son public et la proximité revendiquée par LCL avec ses clients, fait de ce partenariat un véritable Maillot Jaune de la fidélité.

Des années 80 à l'ère du numérique, LCL et le Tour de France n'ont cessé de développer leurs relations et leur complicité. Ils continueront également de le faire sur Paris-Roubaix, Paris-Nice, le Criterium du Dauphiné et Paris-Tours.

Michel Mathieu, Directeur Général de LCL, déclare « L'engagement, la fidélité et la performance font partie des valeurs de LCL et sont au cœur de notre partenariat avec le Maillot jaune. Celui-ci a depuis longtemps sa place dans l'ADN de nos collaborateurs, mais aussi dans celui de nos clients, dont l'accompagnement repose sur ces mêmes valeurs ».

Yann Le Moenner, Directeur Général d'Amaury Sport Organisation souligne « Nous avons construit avec LCL au fil du temps une longue et belle histoire autour de l'un de nos symboles les plus forts. A l'heure du numérique et des réseaux sociaux, nous allons développer encore davantage de proximité avec le public de nos épreuves et les clients de LCL. LCL a en effet fait de ces évolutions le point fort de sa stratégie de développement ce qui convient parfaitement à l'impulsion que nous souhaitons apporter à nos fans dans ce domaine. »

Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France ajoute « LCL, partenaire historique, a toujours suaccompagner le Tour de France et les autres épreuves d'A.S.O., aux plans sportif avec le Maillot Jaune et festif avec la caravane publicitaire notamment. Il est de ce fait le partenaire idéal qui a compris depuis longtemps que le cyclisme était affaire de sport et de fête populaire. »