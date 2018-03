Credit Agricole : LCL signe la charte pour le financement des PME du Grand Paris avec la CCI Paris Ile-de-France

Par l'intermédiaire de la plate-forme « CCI Business Grand Paris », les entreprises pourront désormais présenter leurs projets et entrer directement en contact avec les experts de LCL, avec les avantages prévus dans la charte.

Fortement implanté sur Paris et l'Ile-de-France avec près de 6.000 collaborateurs, 560 agences de proximité, 35 pôles dédiés aux entrepreneurs ainsi que 14 centres d'affaires Entreprises PME et ETI, LCL est particulièrement heureux de rejoindre ce dispositif.

« Le projet du Grand Paris entre en parfaite résonance avec notre ambition de faire de la ville un magnifique terrain de développement et d'innovation. Les enjeux, en matière d'immobilier, d'environnement, de transports et d'emploi sont particulièrement importants. En rejoignant le Grand Paris, LCL témoigne de sa volonté d'accompagner les entrepreneurs dans toutes les composantes d'une relation bancaire moderne et engagée, alliant conseil, financement et mise en relation avec des acteurs de la transformation et de l'innovation » souligne Olivier Nicolas, Directeur LCL Entreprises et Institutionnels.