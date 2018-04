Credit Agricole : La Fondation Grameen Crédit Agricole et CoopMed accordent un prêt à FINCA Jordanie en faveur des micro et petites entreprises

La Fondation Grameen Crédit Agricole accorde un prêt de 2 millions de dollars à l'institution de microfinance FINCA Jordan, une filiale de FINCA Impact Finance, pour des prêts individuels, mais aussi des prêts aux micro, petites et moyennes entreprises (TPE/PME). Ce prêt de 3 ans est le premier de ce type octroyé par la Fondation Grameen Crédit Agricole à une filiale FINCA Impact Finance. Il vient renforcer un prêt de 2 millions de dollars accordé en 2017 à FINCA Jordan par CoopMed, un gestionnaire de Fonds à impact social. Ces financements s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat à long terme entre la Fondation Grameen Crédit Agricole, CoopMed, et FINCA Impact Finance.

FINCA Jordan est la première institution de microfinance à être entièrement agréée et réglementée par la Banque centrale de Jordanie. Aujourd'hui, avec plus de 27 000 clients dans ses 9 agences, FINCA Jordan offre des petits prêts de groupe, individuels et agricoles, dans le respect des principes du financement classique ou islamique.

Selon le Directeur général de FINCA Jordanie, Makhmud Saidakhmatov : « 75% de la population en Jordanie n'est pas bancarisée. Avec ce nouveau prêt de Grameen Crédit Agricole, je suis convaincu que nos clients actuels et futurs bénéficieront d'un meilleur accès à un éventail de produits et de services. »

FINCA Impact Finance poursuit sa stratégie de diversification de ses sources de financement pour promouvoir l'inclusion financière et a attiré l'attention et l'intérêt mondial de la communauté des investisseurs. Elle a récemment émis des obligations dans ses filiales au Pakistan, au Nicaragua et en Arménie, lui permettant une plus grande flexibilité dans la gestion des risques de change et géographiques.

La Fondation Grameen Crédit Agricole consolide sa présence au Moyen-Orient par le biais de cette intervention. Active dans 30 pays, la Fondation poursuit ses efforts en faveur de l'accès au financement pour les personnes traditionnellement exclues du secteur bancaire. Avec ce partenariat, CoopMed renforce son soutien à l'emploi et aux activités économiques durables portées par la société civile, et promeut l'entrepreneuriat social sur les rives Sud de la Méditerranée.