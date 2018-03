Credit Agricole : Martine Boutinet, Directrice des Ressources Humaines de Crédit Agricole CIB, explique les engagements pris par la Banque pour promouvoir la mixité

Qu'est-ce que la Semaine de la Mixité chez Crédit Agricole CIB ?

Initiée par le Groupe Crédit Agricole depuis 2013, la Semaine de la Mixité est désormais un rendez-vous annuel chez Crédit Agricole CIB en France et à l'international.

Chaque année, durant une semaine, nous organisons, dans nos bureaux de Paris, Londres, Hong Kong et New York notamment, des conférences et des ateliers, ouverts à tous les collaborateurs, afin de les sensibiliser aux enjeux de mixité et de diversité au sein de la Banque. Ces évènements sont l'occasion de développer notre compréhension de ces sujets et déconstruire les stéréotypes afin de renforcer l'esprit d'ouverture et la culture de collaboration au sein de la Banque.



Quelles sont les actions concrètes menées par Crédit Agricole CIB pour promouvoir la mixité et la diversité ?

Afin de faire évoluer la culture de Crédit Agricole CIB pour qu'elle soit plus inclusive, nous avons intégré ces enjeux dans l'ensemble de nos dispositifs RH et agissons depuis plusieurs années sur différents leviers.

Outre la sensibilisation de tous à travers la Semaine de la Mixité, nous formons toute l'année nos collaborateurs sur des thèmes tels que l'interculturel et les biais décisionnels, grâce notamment à la Diversity Academy, un parcours de formation digitale. En complément de ces programmes visant à développer les compétences de l'ensemble des collaborateurs, nous proposons aussi certains dispositifs s'adressant plus spécifiquement aux collaboratrices : ateliers de retour de congé maternité, formations dédiées…

Les managers ont également leur rôle à jouer : sous l'impulsion de la Direction générale, chaque responsable de direction s'est fixé des objectifs quantitatifs à atteindre d'ici fin 2019. Au regard de la démographie et des enjeux propres à chaque métier, ces objectifs peuvent se décliner sur les recrutements, les viviers de talents et la répartition hommes/femmes des membres de leur comité de direction.

En 2017, dans le cadre de notre politique de gestion de carrière et de promotion de la diversité, nous avons également lancé un programme global de mentoring en France et à l'international. L'objectif est d'accompagner 40 collaborateurs « les mentees » dans leur développement et les aider à se rendre plus visibles grâce aux échanges avec leurs mentors, membres des Comités exécutifs ou des Comités de direction métiers. Les premiers retours étant très positifs, Crédit Agricole CIB va déployer ce dispositif de manière pérenne.