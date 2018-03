Credit Agricole : SODICA Corporate Finance accompagne EVERGAZ dans sa levée de fonds

Cette opération accompagnée par SODICA Corporate Finance permet à EVERGAZ de poursuivre le développement de son parc de centrales, en France et en Europe.

Après avoir réalisé plusieurs acquisitions et augmenté le nombre de centrales en exploitation au cours de l'année 2017, EVERGAZ a pour ambition de devenir un leader européen du biogaz.

EVERGAZ détient aujourd'hui un parc de 7 centrales en exploitation totalisant une puissance de 12 MWe, pour une production annuelle d'énergie biométhane de 25 millions Nm3.

En parallèle, EVERGAZ et SICAE-OISE s'associent pour développer puis détenir un ensemble de centrales biogaz dans les départements de l'Oise, la Somme et l'Aisne en partenariat avec les acteurs locaux (agriculteurs, industriels, collectivités locales…). Ce partenariat prévoit la création d'une société de co-développement et de co-investissement SICAE-OISE/EVERGAZ appelée « Hauts-de-France Méthanisation ». Les deux partenaires ont prévu d'investir 20 M€ sur 5 ans dans les projets biogaz sur ces départements.

Le partenariat entre EVERGAZ et SICAE-OISE marque une étape-clef dans le développement énergétique dans l'Oise, la Somme et l'Aisne. La méthanisation, en captant le méthane issu de la décomposition des déchets organiques (agricoles, de restauration, agroalimentaires, etc.), offre aux acteurs locaux (agriculteurs, collectivités, industriels) une solution de valorisation de leurs déchets au service de la croissance durable des territoires. Le biogaz issu de la méthanisation de ces déchets peut ensuite être transformé en électricité et en chaleur, ou en biométhane injecté dans les réseaux de gaz ou en biogaz carburant appelé bioGNV. La méthanisation permet également la production d'un fertilisant naturel, contribuant ainsi à la revitalisation des terres agricoles.

Intervenants

SODICA Corporate Finance Philippe Azevedo, Thomas Clerc

EVERGAZ Alain Planchot, Président Directeur Général ; Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué et cofondateur ; Jean-Paul Imparato, Responsable opérations financières et financements

SICAE-OISE Claude Rudelle, Directeur Général ; Emmanuel Chazalon, Adjoint Directeur Général