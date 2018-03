Credit Agricole : Une nouvelle équipe de direction expérimentée pour la ligne métier Private Equity Real Estate Securitisation (PERES) de CACEIS

Premier dépositaire français de fonds de private equity, dette privée et infrastructure, CACEIS détient en conservation 170 milliards d'euros d'actifs dans des fonds de Private Equity pour des clients internationaux, se positionnant ainsi comme l'un des leaders européens de ce secteur.

Afin de renforcer sa position sur le marché et de capitaliser sur les synergies avec le Groupe Crédit Agricole, CACEIS a recruté Bruno Bourbonnaud, précédemment responsable mondial des Institutions Financières de CACIB, la banque d'investissement du Crédit Agricole.

Bruno Bourbonnaud est nommé « Global Head » de la ligne métier PERES et rejoint le comité exécutif de CACEIS. Au cours de son parcours chez CACIB, il a acquis une solide expérience dans la conception de solutions à destination des entreprises et institutions financières pour répondre à leurs besoins en matière de développement à l'international.

Joe Saliba, Directeur général délégué du groupe CACEIS déclare : « Alors que notre filière PERES acquiert une dimension remarquable, nous souhaitions mettre à la tête de cette activité phare pour CACEIS, un professionnel accompli, orienté solutions et doté d'une riche expérience managériale ; Bruno présente toutes ces qualités. Nous sommes ravis de pouvoir tirer parti des étroites relations que nous entretenons avec les entités du pôle Grandes Clientèles de Crédit Agricole et savons que Bruno sera à même de développer fortement nos activités de Private Equity, Real Estate et de Titrisation, ainsi qu'à concevoir de nouvelles offres pour nos clients ».

Par ailleurs, Arnaud Garel-Galais, précédemment responsable du développement commercial pour PERES au Royaume-Uni, a été nommé Group Head of Coverage & Business Development pour l'activité au niveau mondial. Arnaud a récemment mené de nombreuses opérations qui ont permis à CACEIS de se positionner avec succès sur le marché concurrentiel du Private Equity au Royaume-Uni.

Selon Bruno Bourbonnaud, ' Arnaud est le candidat idéal pour accélérer le développement commercial à l'international de l'activité PERES de CACEIS. Il apportera non seulement son expérience dans ce domaine, mais aussi sa connaissance des cultures d'entreprises internationales, notamment au Royaume-Uni et en Europe continentale ».