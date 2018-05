Credit Agricole : Véronique Goutelle est nommée Directrice des Ressources Humaines de LCL

LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l'une des plus grandes banques de détail en France majoritairement implantée en zone urbaine. LCL se consacre exclusivement aux activités de banque et d'assurance de proximité sur l'ensemble du territoire et aux Antilles Guyane. Ses 18 000 collaborateurs accompagnent 6 000 000 clients particuliers, 337 000 professionnels, et 29 000 entreprises et institutionnels. LCL offre à ses clients une relation qui conjugue humain et digital avec près de 1 900 implantations, une agence 100 % en ligne e.lcl, des conseillers disponibles par téléphone de 8h à 22h, 6j /7, des sites Internet et des applications mobiles. LCL c'est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels (Banque commerciale et Corporate finance).