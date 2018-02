Crédit Agricole : émission d'un milliard d'euros d'obligations

05/02/2018 | 15:24

Crédit Agricole Assurances annonce aujourd'hui avoir placé avec succès une émission d'un milliard d'euros d'obligations subordonnées à taux fixe révisable.



Les Obligations avec échéance en 2048 porteront intérêt au taux fixe annuel de 2,625% jusqu'à la première date de call en janvier 2028 puis à un taux révisable après cette date.



Les Obligations ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels en Europe. La qualité et la diversité du livre d'ordres, souscrit plus de 5,2 fois, témoigne de la perception positive qu'ont les investisseurs de Crédit Agricole Assurances.



Crédit Agricole Assurances est noté BBB+/perspective positive par Standard & Poor's. Les Obligations sont notées BBB- par Standard & Poor's.



