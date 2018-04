Crédit Agricole : ouverture d'un bureau CIB à Jakarta

16/04/2018 | 11:01

Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, annonce avoir inauguré le 12 avril dernier son bureau de représentation à Jakarta, la capitale de l'Indonésie.



'Avec cette inauguration, Crédit Agricole CIB couvre neuf pays de la zone Asie-Pacifique (Australie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Singapour et Taiwan)', note Michel Roy, senior regional Officer de Crédit Agricole CIB pour la zone.



Ce bureau vient donc renforcer le réseau régional de Crédit Agricole CIB, coordonné depuis Hong Kong, et accompagne les clients en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de Crédit Agricole CIB implantées dans la région.



