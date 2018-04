Crédit Agricole : partenariat avec Wirecard

04/04/2018 | 08:00

Après avoir entamé des négociations en décembre 2017, Crédit Agricole Payment Services (CAPS) annonce la signature d'un partenariat avec Wirecard, pour démarrer le développement d'offres numériques de nouvelle génération dans les services de paiement.



Les deux entreprises définissent maintenant les prochaines étapes afin de finaliser des offres de paiement omnicanal à l'état de l'art. Elles fourniront de nouveaux services d'acceptation et d'acquisition de paiements en ligne, disponibles début 2019.



'En plus de l'acquisition de nouveaux clients, CAPS offrira à ses clients existants la possibilité de combiner leurs solutions POS existantes avec des offres en ligne et mobiles, afin que leurs clients bénéficient d'une solution numérique intégrée', explique le groupe bancaire.



