Zurich (awp) - Credit Agricole émet un emprunt sous direction de Credit Suisse et Commerzbank et en régie propre (no books). Les conditions:

montant: 175 mio CHF taux: 0,200% prix d'émission: 100,075% libération: 30.01.2018 durée jus.: 30.10.2023 rating: A/A1/A+ (S&P/Moody's/Fitch) no valeur: 39'867'769 (7) cotation SIX: prov., dès le 26.01.2018

ra/cp/rp