PARIS, 30 avril (Reuters) - La croissance des crédits à l'équipement des entreprises de France a conservé un rythme très dynamique le mois dernier, son léger ralentissement - 7,9% sur un an contre 8,3% en février - tenant uniquement à un effet de base élevé en mars 2017, selon des données publiées lundi par la Banque de France.

Pour l'ensemble des crédits à l'investissement des entreprises, en incluant les crédits immobiliers, le taux de croissance annuel des encours a également légèrement ralenti (+6,4% contre +6,7% à fin février).

Parallèlement, la progression de l'encours des crédits de trésorerie a accéléré à +3,2% après +3,0% un mois plus tôt.

Globalement, la croissance des encours des crédits aux entreprises se maintient à un rythme élevé (+5,4% après +5,5% en février comme en janvier).

Fin mars, l'encours total des crédits bancaires aux entreprises s'élevait à 974 milliards d'euros - dont 689 milliards pour l'investissement et 227 milliards pour la trésorerie - contre 928 milliards un an plus tôt.

Ce dynamisme reflète la bonne santé de l'économie mais aussi la volonté des entreprises françaises de profiter de la faiblesse des taux pour s'endetter, notamment pour procéder à des acquisitions.

Inquiet des risques liés à la montée de l'endettement des acteurs privés, le Haut comité de stabilité financière (HCSF) a décidé fin décembre de limiter l'exposition des banques françaises aux grandes entreprises nationales les plus endettées à l'équivalent de 5% de leurs fonds propres.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, membre de cette autorité de supervision du secteur financier français, a prévenu le mois dernier que des mesures supplémentaires pourraient être prises "à tout moment en 2018" en cas de persistance des risques liés à la croissance rapide de l'endettement des grandes entreprises.

Il avait notamment évoqué l'éventualité d'imposer une surcharge de fonds propres aux banques.

François Villeroy de Galhau a indiqué la semaine passée que le HCSF déciderait en juin, lors de sa prochaine réunion, s'il convient de prendre de nouvelles mesures pour ralentir la croissance du crédit en France. (Yann Le Guernigou, édité par Yves Clarisse)

