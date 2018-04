Innorescence : le nouveau contrat d’assurance vie 100% digital d’UAF LIFE Patrimoine

Avec Innorescence, le conseiller définit avec le client son projet d'épargne personnalisé. Un outil de simulation simple et intuitif leur permet d'évaluer ensemble, la situation du client, l'épargne disponible, la durée et le niveau de risque qu'il souhaite consacrer à ce projet. Le client bénéficie ainsi d'une allocation d'actifs intégralement personnalisée, gérée de façon dynamique sur des fonds indiciels. Elle est construite sur mesure pour chaque épargnant et évolue en fonction des marchés financiers et de l'évolution du projet.

Trois innovations majeures :

Une allocation 100% personnalisée pour chaque client en fonction de son projet, du temps dont il dispose pour le réaliser et de son degré de risque.

Un parcours 100% digitalisé avec signature électronique.

Un outil de suivi post souscription en ligne mis à disposition du conseiller et de son client.

Daniel Collignon, Directeur général d'UAF LIFE Patrimoine déclare : « Nous sommes dans une période de mutation financière et réglementaire forte où les fintechs et autres robo-advisor bousculent notre conception de la gestion de l'épargne et de l'allocation d'actifs. Il faut revenir à une approche par besoins des épargnants. Avec Innorescence, nous avons réussi le pari de mutualiser nos ressources et compétences à celles d'une fintech (Active Asset Allocation), d'un assureur (Spirica) et d'un expert en signature électronique (Universign). Grâce à un parcours client 100% digitalisé, le conseiller peut se replacer au cœur des préoccupations de ses clients.»