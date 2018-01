Www.ca-immobilier.fr : un nouveau site pour accompagner et éclairer nos clients dans leurs projets immobiliers

On dit souvent d'un projet immobilier que c'est celui de toute une vie et pourtant il est souvent représenté de manière désincarnée, dénuée d'émotion et parfois même abordé sous un angle très anxiogène. Fort de ce constat, Crédit Agricole Immobilier a souhaité réenchanter l'immobilier pour les Français, en les rassurant et les accompagnant sur le long terme, tout en réintégrant une dimension émotionnelle dans leur projet.

En cohérence avec le projet client, 100% digital, 100% humain, du Plan Moyen Terme Ambition Stratégique 2020, du groupe Crédit Agricole, le nouveau site de Crédit Agricole Immobilier ambitionne d'accompagner les clients dans la durée, en leur offrant la palette des services et expertises immobilières du Crédit Agricole. Vitrine de ses réalisations BtoB, il présente également l'ensemble de son offre pour les particuliers : programmes résidentiels pour l'accession à la propriété, investissement, location, dans l'ancien et le neuf. Pour aider ses clients à bien décider, ce site unique propose, via une navigation personnalisée, du contenu à forte valeur ajoutée : conseils pour bien acheter, vendre, louer ou faire gérer son bien immobilier, décryptages de la réglementation ou encore avis sur les villes, avec la contribution de blogueurs locaux…

Par ailleurs, grâce aux partenariats noués avec Crédit Agricole e-immobilier, l'expert financement habitat du Groupe, Pacifica, filiale d'assurances dommages de Crédit Agricole Assurances et Nexecur, l'expert télésurveillance du Crédit Agricole, les internautes pourront réaliser, via des simulateurs, leur demande de crédit ou encore leur devis assurance ou de télésurveillance sans changer de site internet. Enfin, ce site propose un espace personnel pour simplifier la vie de ses clients : alertes, enregistrement des simulations ou encore dépôt de dossier en ligne pour la location. Cet espace personnel évolutif s'enrichira au fil du temps pour proposer à terme la gestion de leur projet immobilier, de A à Z, jusqu'à la remise des clés.

Ce nouveau site personnalisé est une preuve de l'engagement du groupe Crédit Agricole vis-à-vis de ses clients : Crédit Agricole Immobilier se positionne sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier et s'affirme comme l'éclaireur de chaque client, en l'aidant à comparer, à bien décider et à mener son projet à terme.

Au-delà des fonctionnalités proposées, Crédit Agricole Immobilier se démarque en s'appuyant sur trois axes différenciants :