CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE : Déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S13-2018

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence Aix-en-Provence, le 3 avril 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 31 mars 2017 Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 26/03/2018 FR0000044323 76 105,18 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 27/03/2018 FR0000044323 79 104,84 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 28/03/2018 FR0000044323 17 102,72 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 29/03/2018 FR0000044323 53 103,92 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 30/03/2018 FR0000044323 0 0 XPAR Le détail des transactions est disponible en annexe. Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers



