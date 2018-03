Crédit Agricole Brie Picardie : Assemblée Générale du 29 mars 2018

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit

Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3

RCS AMIENS 487 625 436

Amiens, le 30 mars 2018,

L'Assemblée Générale Mixte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, qui s'est tenue hier, a approuvé l'ensemble des résolutions présentées. L'Assemblée Générale a notamment désigné, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mission de révision coopérative, le cabinet Rouxel Tanguy en qualité de réviseur titulaire et le cabinet Montiel Laborde en qualité de réviseur suppléant. L'Assemblée Générale a également approuvé le paiement, au titre de l'exercice 2017 :

* d'une rémunération de 1,15 euro par Certificat Coopératif d'Investissement (FR0010483768),

* d'une rémunération de 1,15 euro par Certificat Coopératif d'Associé,

* d'un intérêt de 1,80 % aux parts sociales.

Pour bénéficier de la rémunération au titre de l'exercice 2017, il faut détenir les titres Certificat Coopératif d'Investissement Brie Picardie (FR0010483768) au plus tard le lundi 30 avril 2018 au soir à la clôture des marchés. Cette rémunération sera détachée le 2 mai 2018 et versée le 4 mai 2018.

Suite au Conseil d'Administration qui s'en est suivi, la composition du Conseil d'Administration est la suivante :

Président Philippe de WAAL Vice-Présidents Antoine BERTHE Patrice GREGOIRE Membres du Bureau Didier BOUCHER Hervé BOURNONVILLE Georges DUFOUR Chantal FARCE Jérôme GARNIER Isabelle GARNOT Autres Membres Bernard BIZOUARD Francine BOLLET Eliane BOUTILLIER Hugues DEBLOCK Xavier GRYMONPREZ Eric JEANTY Lydie LARUE Samuel LEULLIER Bruno LEVESQUE Alain POUILLY Odile SALMON

