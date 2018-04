Credit Agricole Brie Picardie : CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit

Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3

RCS AMIENS 487 625 436 Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR Présentation agrégée par Jour et par Marché Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Devise Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix unitaire Marché (MIC Code) Credit Agricole Brie Picardie 969500FYEXW795NPJO79 2018-04-16 FR0010483768 EUR 409 25,718093 XPAR Credit Agricole Brie Picardie 969500FYEXW795NPJO79 2018-04-17 FR0010483768 EUR 147 25,876293 XPAR Credit Agricole Brie Picardie 969500FYEXW795NPJO79 2018-04-18 FR0010483768 EUR 381 25,945236 XPAR Credit Agricole Brie Picardie 969500FYEXW795NPJO79 2018-04-19 FR0010483768 EUR 331 25,919879 XPAR Credit Agricole Brie Picardie 969500FYEXW795NPJO79 2018-04-20 FR0010483768 EUR 398 25,945352 XPAR

