Crédit Agricole Brie Picardie : Publication du Rapport financier annuel 2017

Amiens, le 30 mars 2018

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Annuel 2017 a été communiqué à l'AMF. Ce rapport est disponible sur le site Internet https://www.ca-briepicardie.fr/, dans la rubrique « Informations réglementées ».

Ce Rapport Financier Annuel contient :

- le Rapport de Gestion,



- le Descriptif du programme de rachat de Certificats Coopératifs d'Investissement pour les années 2018 et suivantes, - le Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise, - les Documents comptables et annexes des comptes individuels, - les Documents comptables et annexes des comptes consolidés, - la Déclaration du Responsable, - les Rapports des commissaires aux comptes, - le Projet des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte.

