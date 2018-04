Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats au 31 mars 2018

Crédit Agricole Brie Picardie





Communiqué de presse

Amiens, le 24 avril 2018

Crédit Agricole Brie Picardie :

Poursuite du développement

Résultats à fin mars 2018*

Gains de parts de marché et croissance des activités d'assurances et de services

Résilience des résultats dans un contexte de taux bas défavorable à l'intermédiation bancaire

Développement commercial

Sur le premier trimestre 2018, les nouveaux financements à moyen et long termes du Crédit Agricole Brie Picardie pour les projets du territoire auront représenté un total de 1,2 milliard d'euros. 0,8 milliard d'euros auront notamment financé des projets liés au logement, contre 1,2 milliard d'euros au premier trimestre 2017 et 0,6 milliard d'euros au premier trimestre 2016. Les nouveaux financements dédiés aux équipements des Agriculteurs, Professionnels, Entreprises et Collectivités atteignent 0,3 milliard d'euros à fin mars 2018, soit 8,8 % de plus qu'à fin mars 2017. Les réalisations de crédits à la consommation progressent quant à elles de 9,2 %.

L'encours de crédits poursuit sa croissance et atteint 21,8 milliards d'euros à fin mars 2018. Dans ce domaine, la Caisse Régionale gagne 5,5 points de part de marché sur encours sur 4 ans (entre fin 2013 et fin 2017**).

L'encours de collecte bilancielle confié par les clients, qui permet de financer l'économie locale en circuit court, progresse de 1,0 milliard d'euros sur un an (soit + 6,4 %) et atteint 16,3 milliards d'euros à fin mars 2018 ; l'encours de collecte hors bilan est stable (+ 0,2 %).

Encours



(en milliards d'euros) Mars



2017 Mars



2018 Variation



en % Encours de collecte 23,8 24,9 + 4,2 % Encours de crédits 19,6 21,8 + 11,2 %

L'activité d'assurances dommages et prévoyance distribuées par la Caisse Régionale poursuit son développement : le portefeuille totalise 617 000 contrats à fin mars 2018 et progresse de 4,1 % sur un an. Les portefeuilles de services associés aux comptes (formules de gestion de compte et cartes bancaires) connaissent des croissances de plus de 3 % sur un an.

A fin mars 2018, la Caisse Régionale compte près de 1,1 million de clients, dont plus de 330 000 sont sociétaires (+ 12 % sur un an), témoignant de la pertinence de son modèle mutualiste, proche du territoire et de ses acteurs.

Résultats financiers

Le Produit Net Bancaire, de 140,7 millions d'euros à fin mars 2018, est en retrait de 3,1 % par rapport à fin mars 2017. Sur les activités auprès de la clientèle, le PNB est stable, le niveau d'activité commerciale permettant de compenser l'effet défavorable des taux bas sur l'intermédiation bancaire. Le contexte de marché, moins favorable au premier trimestre 2018, aura en revanche permis de concrétiser moins d'opportunités sur l'activité de portefeuille qu'au premier trimestre 2017.

Les charges de fonctionnement progressent de 3,4 % : la Caisse Régionale poursuit son développement et se prépare, dans un environnement en mutation, aux défis de demain. Le coût du risque s'établit à 0,7 million d'euros pour le premier trimestre 2018. Le taux de défaut (EAD Défaut/EAD), à 1,42 %, poursuit son amélioration, pour une exposition globale (EAD) de 23,5 milliards d'euros à fin mars 2018.

Après imposition sur les sociétés, le résultat net social progresse de 7,3 % par rapport au premier trimestre 2017 et atteint 41,7 millions d'euros.

Base individuelle



(en millions d'euros) Mars



2017 Mars



2018 Variation



en % Produit Net Bancaire 145,2 140,7 - 3,1 % Charges de Fonctionnement Nettes 76,2 78,8 + 3,4 % Résultat Brut d'Exploitation 69,0 61,9 - 10,3 % Résultat Net 38,8 41,7 + 7,3 %

Base consolidée



(en millions d'euros) Mars



2017 Mars



2018 Variation



en % Produit Net Bancaire 145,0 135,8 - 6,3 % Charges de Fonctionnement Nettes 82,8 84,6 + 2,2 % Résultat Brut d'Exploitation 62,2 51,2 - 17,7 % Résultat Net (part du Groupe) 36,9 33,9 - 7,9 %

En base consolidée, le résultat net à fin mars 2018 s'établit à 33,9 millions d'euros, marqué par l'évolution défavorable des marchés financiers sur le premier trimestre 2018.

Après entrée en application de la norme IFRS9 « Instruments financiers » au 1er janvier 2018, les capitaux propres consolidés atteignent près de 3,8 milliards d'euros à fin mars 2018.

Base consolidée



(en milliards d'euros) Mars



2018 Capitaux propres (part du Groupe) 3,8 Dettes envers les établissements de crédit*** 16,4 Dettes envers la clientèle 6,7 Dettes représentées par un titre**** 1,3 Total bilan consolidé 29,0

La Caisse Régionale maintient un niveau de solvabilité élevé : le ratio CRD est de 18 % à fin décembre 2017**, et restera à 18 % suite à l'entrée en application d'IFRS9 au 1er janvier 2018.

Crédit Agricole Brie Picardie

Toute une banque pour vous

* Comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2018 examinés par le Conseil d'Administration du 24 avril 2018 - Examen limité en cours par les commissaires aux comptes

** Dernière donnée disponible

*** Essentiellement envers Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe

**** Principalement encours de titres négociables à court terme (NEU CP - Negotiable EUropean Commercial Paper) émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d'émission jusqu'à 2 milliards d'euros noté A1 par Standard and Poor's

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr.

Contact relations investisseurs : M. Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr, 03 22 53 31 34.

Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr, 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne 1,1 million de clients et 330 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 215 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l'Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d'une expertise de proximité et des conseils personnalisés de 2800 collaborateurs.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe plus de 900 administrateurs de Caisses locales, acteurs-clés disposant d'une connaissance aigüe de l'économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s'engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE - Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateur Définition Charges de fonctionnement nettes Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d'exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers.

