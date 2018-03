Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : MAD Rapport financier annuel 2017

Société coopérative à capital variable, établissement de crédit,

Société de courtage d'assurance immatriculée au registre des

intermédiaires en assurance sous le numéro 07 023 057

Siège social : 4, rue Louis Braille

CS 64017 - 35040 Rennes Cedex

775 590 847 RCS RENNES

Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2017 de la Caisse régionale du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine

Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine informe le public que son rapport financier annuel a été déposé auprès de l'AMF et est disponible sur le site internet de la Société.

Ce rapport inclut notamment :

- Le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise

- Le document d'information annuel,

- L'information normalisée indiquant le montant des honoraires des commissaires aux comptes.

Il peut être consulté sur le site Internet du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine : www.ca-illeetvilaine.fr, dans l'espace « Informations règlementaires et financières » / Rapports annuels et semestriels.

