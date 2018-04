Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Information financière du 1er trimestre 2018

SOUTENIR LA REPRISE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE

Information financière du 1er trimestre 2018 (Communiqué diffusé le 30 avril 2018)

Une hausse de +4,9% de l'encours de crédits en soutien de la reprise économique en Indre-et-Loire et en Vienne

(en M€) Mars 2017 Mars 2018 Evol. Encours de crédits

(réintégration de 211 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 9 236 9 688 +4,9% Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)



Encours de collecte bilan

(dépôts, épargne) 13 503







8 129 14 013







8 607 +3,8%







+5,9%

Au premier trimestre, 447 m€ de nouveaux crédits ont été décaissés dont 243 m€ de projets habitat (-31,3%). Le ralentissement de la demande s'est toutefois accompagné d'un gain de part de marché sur encours habitat de +0,11 point sur les 3 derniers mois connus (données à fin février). Dans le même temps, porté par les financements d'automobiles, le crédit à la consommation a représenté 53 m€ traduisant un gain de part de marché de +0,55 point sur la même période. Les investissements des professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques du territoire ont été accompagnés par 151 m€ de nouveaux financements.

L'activité a été soutenue, par les progrès de la digitalisation, tant en matière d'habitat avec 1750 dossiers digitalisés sur le trimestre, qu'avec le développement des prêts « Express Pro Agri » souscrits en ligne directement par les clients.

L'attractivité de l'offre est ainsi confortée et a intéressé plus de 5 900 nouveaux clients pour les produits bancaires et également ceux d'assurances de biens et de personnes qui dépassent 228 600 contrats à fin mars 2018 (+2,5%). L'intensité de la relation est par ailleurs soutenue par un programme de reconnaissance de la fidélité (cavantage-tp.fr) qui a fait bénéficier à 128 500 ménages et 17 900 professionnels d'avantages tarifaires bancaires et extra-bancaires.

La collecte de bilan, qui finance en circuit court les projets du territoire, est en progression de +5,9% sous l'effet de la hausse des comptes courants et des livrets. La collecte globale atteint 14 md€ (+3,8%) avec un développement de l'assurance vie en unités de compte ciblé sur la clientèle patrimoniale souhaitant diversifier son épargne.

Une stabilisation de la marge d'intérêt et une structure financière renforcée

Comptes individuels en normes françaises (en M€) Mars 2017 Mars 2018 Evol. Produit net bancaire 77,0 72,3 -6,1% Charges générales d'exploitation -43,7 -43,4 -0,6% Résultat brut d'exploitation 33,4 28,9 -13,4% Résultat net social 15,9 15,9 +0,2% Comptes consolidés en normes IFRS (en M€) Mars 2017 Mars 2018 Evol. Capitaux propres 1 737 2 056 +18,4% Total bilan 11 901 12 869 +8,1% Résultat net part du Groupe 15,3 13,9 -9,1%

La marge d'intérêt d'activité est en hausse de près de 1 m€ grâce à la progression des encours de crédit et aux efforts réalisés précédemment pour alléger les coûts de refinancement. Le produit net bancaire est toutefois affecté par la réduction de la marge sur portefeuille (-3,8 m€) qui avait bénéficié de la situation des marchés au premier trimestre de 2017.

Les charges générales d'exploitation reculent de -0,6% malgré les investissements continus réalisés dans le réseau d'agences, le digital et la qualification de la force de vente.

Le poids des encours en défaut accentue sa baisse à 2,79%, pour un niveau de provision stable à 68,0% (+0,3 pt sur le trimestre).

Le coût du risque affecté est très maîtrisé à 1,2 m€.

Apres une dotation, de 3,1 m€ au Fonds pour Risques Bancaires Généraux, le résultat net social est stable à 15,9 m€, tandis que le résultat net consolidé en normes internationales (IFRS) recule de -9,1% sous l'effet de l'étalement des indemnités payées dans le passé pour réduire les coûts de financement.

Les capitaux propres consolidés sont en hausse de +18,4% à 2,1 md€, du fait principalement de la première application de la norme IFRS 9, pour un impact non significatif sur le ratio de solvabilité. Le Certificat Coopératif d'Investissement (CCI) était côté à 96,8€ au 31 mars 2018 (+9,9% sur 1 an).

Toute une banque encore plus proche de vous

11 200 sociétaires se sont réunis lors des Assemblées Générales des 64 Caisses locales : ils participent ainsi concrètement aux décisions locales et au choix de leurs administrateurs (863 au total, dont 40% de femmes).

Le 1er trimestre a également été marqué par une évolution de l'organisation distributive de la Caisse régionale avec un accroissement des forces commerciales en contact direct avec la clientèle dans les 139 points de vente du territoire, en favorisant les circuits de décisions et en renforçant les lignes métiers des clientèles patrimoniales et professionnelles.

Dans le même temps, la fréquentation du site internet de la Caisse régionale et de l'application Ma Banque s'est accrue avec plus de 3,3 millions de connexions par mois, permettant de réallouer le temps gagné vers un conseil personnalisé et à valeur ajoutée.

Au total, la satisfaction des clients a progressé avec un indice de recommandation client en hausse de +5,9 points sur 1 an, matérialisant la réalisation des ambitions du plan d'entreprise TEAM 2018 : être proche et mobilisé, pour développer les projets utiles au territoire en Banque, Assurance et Immobilier.

Résultats arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 27 avril 2018

