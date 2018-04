Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Mise à disposition du rapport financier annuel au 31 décembre 2017

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou informe le public que son Rapport Financier Annuel 2017 est disponible sur le site internet www.ca-tourainepoitou.fr depuis ce jour.

Conformément à l'article 222-3 du RGAMF, ce rapport inclut :

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise (établi en application des articles L. 621-18-3 du code monétaire et financier et des articles L. 225-37 - articles L.225-37-2 à L. 225-37-5 du code de commerce) ;



Le rapport de la responsabilité sociale et environnementale ;



L'information normalisée indiquant le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.

