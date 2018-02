Crédit Agricole de Normandie Seine : Communiqué financier annuel

Crédit Agricole Normandie-Seine

Résultats au 31 Décembre 2017

Bois-Guillaume, le 2 février 2018

Un développement commercial dynamique et un niveau record de crédits

+10 % de nouveaux clients

En 2017, le nombre de clients de la Caisse Régionale s'est accru de 1,5%, grâce au 31 000 nouveaux clients qui ont choisi de rejoindre le Crédit Agricole de Normandie Seine.

Dans le même temps, le nombre de clients sociétaires, qui a progressé de 5,4% sur un an, représente un tiers de nos clients.

+11 % d'encours de crédit

L'encours de crédit a augmenté de 11 % sur un an (à 11,8 Mds€), porté par près de 2.9 milliards € de nouveaux financements à moyen et long terme soit une hausse de 24 % par rapport à l'année 2016. Cette forte dynamique se retrouve sur l'ensemble des segments de clientèle avec des progressions allant de 16 % pour les marchés spécialisés à 28 % sur les particuliers. Cette activité, historiquement haute pour la Caisse Régionale, marque sa volonté d'accompagner ses clients dans la réalisation de leurs projets : ainsi, en 2017, plus de 84 000 projets ont été financés, se traduisant pas un renforcement de 1 point de sa part de marché.

+5 % d'encours de collecte

La collecte a progressé de 5% sur un an (à 15.3 Mds€) avec une progression de l'épargne bilan (+ 7,1 %) portée par l'impulsion des DAV (+10,5%), des livrets (+9.2 %) et de l'épargne logement (+6.6%). La collecte hors bilan s'établit à 5,3Mds€ (+ 2.9%) et profite de la bonne tenue de l'assurance-vie dont l'encours s'affiche à 4.3 Mds€ (+ 2.5 %).



Cette dynamique commerciale se retrouve également dans le domaine des produits et services. Ainsi, le portefeuille d'assurances dommages progresse de plus de 4.8 % sur un an avec la réalisation de près de 36 000 nouveaux contrats.

Des résultats financiers marqués par un contexte de taux bas

Le Conseil d'Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 02 février 2018 les comptes individuels et consolidés au 31 décembre 2017.

Base individuelle

Le Produit Net Bancaire s'élève à 360.3 M€ en retrait de 2.1 % (- 7.6 M€) sur un an, toujours pénalisé par le contexte de taux bas associé au mouvement de réaménagements sur les crédits habitat et par les taux anormalement élevés de l'épargne réglementée. Ces éléments sont partiellement compensés par le bon niveau d'activité commerciale et la très bonne tenue des revenus sur fonds propres.

Les charges de fonctionnement nettes, à 218.2 M€ enregistrent une progression de 2.4% sur un an. Elles traduisent l'ampleur des investissements humains, immobiliers et technologiques engagés dans le cadre du projet de transformation de la Caisse Régionale.

Le coût du risque s'établit à 6.2 M€ en diminution de 9% sur un an, au travers d'une bonne maitrise des risques crédit illustrée par un taux de défaut en principal à 1,57 % qui reste significativement inférieur à la moyenne sectorielle.

Après prise en compte d'une reprise de provision de 2 M€ au titre du Fonds pour Risques Bancaires Généraux, le résultat net social s'élève à 103.7 M€ en progression de 1.4% sur un an, la baisse du coût du risque et de la charge fiscale compensant la baisse du RBE.

Base consolidée

Le PNB s'établit à 361,2 M€ en retrait de 2,4 % sur un an. Associé à l'évolution de 3,6 % des charges de fonctionnement, il entraine une baisse du Résultat Brut d'Exploitation de 10,6 % à 140,3 M€. Le résultat net s'inscrit à 92,7 M€ en retrait de 2,8 % sur un an, la baisse du coût du risque et de la charge fiscale compensant partiellement la diminution du RBE.

Endettement

Pour l'exercice 2017, la Caisse régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d'émissions court terme. Plafonné à 1 Md€, son rating a été reconduit en 2017 sans modification (P-1 par l'agence de notation Moody's et A-1 par Standard and Poor's).

Au 31 Décembre 2017, les ressources clientèle représentent 45.8 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 24 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché 8 %.

Chiffres clés

Chiffres en M€ Base sociale Base consolidée Décembre 2016 Décembre 2017 Evol Décembre 2016 Décembre 2017 Evol Produit Net Bancaire 368,0 360,3 -2,1% 370,2 361,2 -2,4% Charges de Fonctionnement (213,2) (218,2) +2,4% (213,2) (220,9) +3,6% Résultat Brut d'Exploitation 154,8 142,1 -8,2% 157,0 140,3 -10,6% Résultat Net 102,3 103,7 +1,4% 95,3* 92,7* -2,8%

* Résultat net part du groupe

Le CCI

Au 31 Décembre 2017, le cours du CCI du Crédit Agricole de Normandie-Seine s'affiche à 120.56 € en progression de 14,5 % par rapport au 31/12/2016.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 17,0 % *

Ratio de liquidité à 1 mois (LCR) : 122.8% (limite réglementaire à 80 % depuis le 01/01/2017) **

* ratio du 30 Septembre 2017

** ratio au 31 Décembre 2017

Perspectives

Le lancement du projet d'entreprise « Réinventons Ensemble Crédit Agricole Normandie-Seine » a été le fait marquant de l'année 2017.

Dans un monde en perpétuel mouvement, l'objectif de ce projet est d'accompagner nos clients et de faire évoluer les métiers de la Caisse Régionale afin d'assurer l'excellence et la sécurité des pratiques de la banque à horizon 2020 et 2025. L'essence de ce projet est résumée en 5 grandes valeurs : Proximité, Innovation, Confiance, Compétence et Simplicité.

Plusieurs grands projets ont déjà été mis en oeuvre ou vont aboutir début 2018 :

Une offre 100% digitale à destination des jeunes : Good Start

Une offre de banque qui va à l'essentiel : EKO

Un redéploiement des forces commerciales sur tout le territoire

Une offre d'assurance emprunteur plus personnalisée et une gamme élargie

Ce projet embarque la communauté des hommes et des femmes du Crédit Agricole Normandie Seine et vise à renforcer la dynamique de développement commercial au service des haut-Normands.

Les comptes au 31/12/2017 ont fait l'objet d'un audit et sont en cours de certification par les commissaires aux comptes.

L'intégralité de l'information financière réglementée est disponible sur notre site Internet www.ca-normandie-seine.fr.

