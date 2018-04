Crédit Agricole de Normandie Seine : Communiqué financier trimestriel au 31 mars 2018

Crédit Agricole Normandie-Seine

Information financière trimestrielle

Résultats au 31 mars 2018

Bois-Guillaume, le 27 avril 2018

Un renforcement de nos parts de marché et de notre portefeuille de clients

+1,5 % clients

Ce sont près de 8000 nouveaux clients particuliers et professionnels qui ont été accueillis au 1er trimestre 2018, permettant à notre portefeuille de clients d'atteindre plus de 633 000 clients.

+9,3 % d'encours de crédit

L'encours de crédit s'établit à 11.9 Mds€ en croissance de 9,3% sur un an. Avec la réalisation de 620 M€ de nouveaux financements, l'activité crédit est en légère baisse par rapport à l'année dernière du fait du net ralentissement des rachats de crédits, et ce, malgré la très bonne tenue du marché primaire habitat. Cette activité qui reste soutenue se traduit par un renforcement de 1.7 point de notre part de marché.*

+4,4 % d'encours de collecte

La collecte atteint 15.3 Mds€ (+ 4,4 % sur un an) avec un développement de l'épargne bilan (+ 4.2 %) porté par la progression de l'Epargne-Logement (+5.8 %) et des livrets (+7.7 %). La collecte hors bilan s'établit à 5,3 Mds€ (+1.8 %) et profite de la bonne tenue de l'assurance-vie dont l'encours s'affiche à 4,3 Mds€ (+ 2,2 %) malgré l'impact défavorable de l'évolution des marchés financiers sur la valorisation des OPC. Ainsi, nos parts de marché ont progressé de 0.3 point* en une année.

Cette dynamique commerciale se retrouve dans le domaine des produits et services. Ainsi, le portefeuille d'assurances dommages progresse de plus de 3.6% sur un an avec la réalisation de 10360 nouveaux contrats.

Résultats financiers

Le Conseil d'Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 27 avril 2018 les comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2018.

Base individuelle

Le Produit Net Bancaire s'élève à 81 M€ en retrait de 10.6 % sur un an, pénalisé par un ralentissement du marché secondaire de l'habitat mais surtout par les conséquences des taux toujours aussi bas et des réaménagements élevés et persistants depuis 2015.

Les charges de fonctionnement nettes s'établissent à 54.9 M€ (+ 1,1 % sur un an). Elles soulignent l'importance des investissements technologiques et humains en vue de développer une relation de qualité avec nos clients.

Le coût du risque s'établit à 0.2 M€ en diminution marquée de 1,4 M€ sur un an (-84.8 %) au travers d'une bonne maitrise des risques crédit illustrée par un taux de défaut en principal à 1,58 % (- 36 bps sur un an) qui reste significativement inférieur à la moyenne sectorielle.

Après prise en compte d'une reprise de provision de 2 M€ au titre du Fonds pour Risques Bancaires Généraux et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social s'élève à 22.6 M€ en retrait de 9.8 % sur un an.

Base consolidée

Le Produit Net Bancaire s'établit à 78,1 M€ en retrait de 13,9 % sur un an. Associé à l'évolution des charges de fonctionnement, il entraine une baisse du Résultat Brut d'Exploitation de 40,7 % à 19 M€.

Le résultat net s'inscrit à 12,5 M€ en retrait de 35,8 % sur un an. Son différentiel d'évolution avec les comptes sociaux (- 3,9 M€) résulte principalement de différences de comptabilisation sur des titres de placement » (y compris le fonds dédié « Force Profile 20 »), classés à la « Juste Valeur par résultat » depuis le 1er janvier 2018 suite à la mise en oeuvre de la norme IFRS 9.

* Evolution sur un an à 02/2018

Endettement

Pour l'exercice 2018, la Caisse régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d'émissions court terme. Plafonné à 1 Md€, il a été reconduit en 2017 sans modification (P-1 par l'agence de notation Moody's et A-1 par Standard and Poor's) *.

Au 31 mars 2018, les ressources clientèle représentent 45.5 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 24.3 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché 8 %.

* Notation 2018 non encore connue

Chiffres clés

Chiffres en M€ Base sociale Base consolidée Mars-17 Mars-18 Evol Mars-17 Mars-18* Evol Produit Net Bancaire 90,6 81,0 -10,6% 90,7 78,1 -13,9% Charges de Fonctionnement (54,4) (54,9) +1,1% (58,7) (59,2) +0,8% Résultat Brut d'Exploitation 36,2 26,0 -28,1% 32,0 19,0 -40,7% Résultat Net 25,0 22,6 -9,8% 19,4** 12,5** -35,8%

* 31/03/2018 IFRS 9

** Résultat net part du groupe

Le CCI

Au 31 mars 2018, le cours du CCI du Crédit Agricole de Normandie-Seine s'affiche à 129.7 € en progression de 7.6 % par rapport au 31/12/2017.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 17,94% *

Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 108.5% pour une exigence réglementaire à 100%. Il est de 129.45% au 31-03-2018.

* ratio du 31/03/2018

Perspectives

Dans la continuité de son projet d'entreprise, La Caisse Régionale a la volonté de conquérir et fidéliser plus de 37 000 nouveaux clients en 2018. Au travers d'un nouveau dimensionnement de ses agences et de l'action coordonnée de ses réseaux spécialisés dans les clientèles entreprises, professionnelles ou patrimoniales, le Crédit agricole Normandie Seine a pour ambition de devenir un acteur incontournable en Haute Normandie. Dans cette optique, la Caisse Régionale a décidé de s'engager auprès des primo-accédants de son territoire au travers d'une offre spécifique en complément du prêt principal.

L'intégralité de l'information financière réglementée est disponible sur notre site Internet www.ca-normandie-seine.fr.

