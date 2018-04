Crédit Agricole d'Ile-de-France : Honoraires 2017 des Commissaires aux comptes

Publicité des honoraires des commissaires aux comptes (pour la Caisse Régionale d'Ile-de-France et ses filiales)

En milliers d'euros 2017 2016 % N % N-1 Audit : - Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés (1) 354 319 100% 100% - Missions accessoires 0% 0% Sous-Total 354 319 99% 98% Autres prestations : - Juridique, fiscal et social - Technologie de l'information - Audit interne - Autres : à préciser si > à 10 % des honoraires d'audit 4 8 Sous-Total 4 8 0 0 TOTAL 358 327 99% 98%

(1) Y compris les prestations d'experts indépendants ou du réseau à la demande des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes.

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur www.ca-paris.com, rubrique " Finance / Informations Financières " (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur).

Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Crédit Agricole d'Ile-de-France via Globenewswire