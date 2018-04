Credit Agricole du Languedoc : Crédit Agricole du Languedoc - Mise à disposition de l'avis financier au 31 mars 2018

Information financière trimestrielle du Crédit Agricole du Languedoc

Résultats au 31 mars 2018

20 avril 2018

Activité commerciale

L'attractivité de la Caisse Régionale du Languedoc se confirme avec la conquête de plus de 12000 clients au 1ertrimestre 2018. Avec près de 337 000 clients sociétaires à fin mars 2018, la Caisse Régionale conforte les fondements de son modèle mutualiste.

La Caisse régionale poursuit également le financement dynamique des projets sur son territoire avec 860 M€ decrédits débloqués au 1ertrimestre 2018. Les encours de crédits s'élèvent à 18,6Md€ à fin mars 2018, en progression de 5,2% sur un an.

L'encours de collecte bilan et hors bilan, à 26Md€fin mars, s'accroit de2,3%, grâce à la progression des encours de dépôts à vueet aux flux d'épargne orientés vers l'assurance-vie et les livrets.

En matière d'assurances des biens et des personnes, l'équipement de la clientèle s'intensifie avec 25000 affaires nouvelles au 1ertrimestre 2018, portant le portefeuille à près de 580 000 contrats.

Résultats financiers

Au 31 mars 2018, le PNB s'établit à 130,1 M€, en repli de 3,7% sur un an. Le PNB enregistre les effets favorables d'une activité commerciale dynamique et des opérations de restructuration réalisées en 2017, mais est pénalisé par le recul des marges de l'épargne et par la baisse du rendement des crédits suite au volume important de renégociations des taux en 2017.

Les charges de fonctionnement à 75,4M€au 31 mars 2018 sont en évolution de +3,1% sur un an, reflétant la poursuite des investissements de la Caisse Régionale dans les compétences de sa force commerciale, dans sonréseau d'agences et dans des projets technologiques au service de ses clients.

Le coût du risque global au 31 mars 2018 se traduit par une reprise nette de provisions de 3,4M€,stable par rapport au 31 mars 2018. L'amélioration continue dela situation en matière de risques se concrétise également dans le recul régulier du taux de créances douteuses et litigieuses, à 2,90 % au 31/03/2018 (vs 3,02% au 31/12/2017). Le taux de couverture des créances douteuses et litigieusespar les provisions s'élèveà 79,2%.

Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés et de la charge fiscale, le résultat net social ressort à 40 M€.

Situation financière

Les capitaux propres consolidés à 3,7 Md€représentent 15 % du bilan qui s'élève à fin mars 2018 à 24,8Md€. Les dettes envers la clientèle,constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 25% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédit, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement internes au Groupe, représentent 52% du bilan. L'actif du bilan consolidé est quant à lui constitué à 73% par les prêts et créances à la clientèle.

La mise enœuvre de la norme IFRS 9 a conduit à une augmentation du bilan de la Caisse Régionalede 373 M€ entre le 31 décembre 2017(bilan de clôture incluant la norme IAS39) et le 1erjanvier2018 (bilan d'ouvertureincluant la norme IFRS9) ; cette augmentation est principalement liée à la nouvelle méthode de valorisation appliquée aux titres SAS Rue La Boétie.

Chiffres Clés en M€ 31/03/2017 31/03/2018 Evolution Encours Crédi ts 18 641 5,2% Collecte 25 420 25 994 2,3% Base individuelle Produit Net Bancaire 135,0 130,1 -3,7% Charges de fonctionnement 73,2 75,4 3,1% Résultat brut d'exploitation 61,8 54,6 -11,7% Résultat Net 43,8 40,0 -8,6% Fonds propres Total Bilan 2 862 22 584 3 070 7,3% 23 638 4,7% Base consolidée Résultat Net 36,6 31,0 -15,3% Fonds propres Total Bilan 3 121 23 553 3 749 20,1% 24 762 5,1%

La Caisse Régionale respecte les exigences en termes de solvabilité et de liquidité. Son ratio de solvabilité Bâle 3s'établit à 19,6% au 31/12/2017 et le ratio Bâle 3 phasé à 19,4%. Elle dispose de 2,8 Md€de réserves rapidement mobilisables (créances éligibles BCE, titres, OPCVM) et son ratio de liquidité Bâle 3 (LCR) respecte le minimum requis (100%).

Certificat coopératif d'investissement

Le cours du CCI Languedoc (code ISIN FR 0010461053) s'élève à 65,2€ au 31/03/2018. Il enregistre une hausse de 4,5% depuis le 31/12/2017.L'Assemblée Générale de la Caisse Régionale réunie le27 mars 2018 a validé leversement d'un dividende de 2,46€ partitre, représentant un rendement de 3,94% par rapport au cours du 31/12/2017. Ce dividende a été versé aux porteurs de titres le 13/04/2018.

Perspectives 2018

Sur ses 3 métiers, Banque, Assurance, Immobilier, la Caisse Régionale entend conforter ses positions de leader. Sonprojet d'entreprise AUDACE 2020porte également des ambitions de renforcement et de visibilité des expertises,d'accélération des transformations à la fois internes et au service de ses clients et sociétaires. Ainsi la transformationdu réseau d'agences sepoursuit à un rythme soutenu, tandis que le rayonnement mutualisterenforce l'ancrage territorial.

Comptes sociaux et consolidés revus par les Commissaires aux comptes et arrêtés par le Conseild'Administration en date du20/04/2018

(bilan d'ouverture consolidé au 01/01/2018 en cours de validation par les Commissaires aux comptes)

www.ca-languedoc.fr

