CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : RESULTATS AU 31 MARS 2018

Activité commerciale dynamique et résultats financiers résilients

Mars 2018 Mars 2017 Variation

Activité : Encours de collecte globale 28 119 M€ 27 221 M€ +3,3 % Encours de crédits 22 329 M€ 20 945 M€ +6,6 %

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 130,7 M€ 137,2 M€ -4,7 % Résultat Brut d'Exploitation 44,7 M€ 52,6 M€ -15 % Résultat Net 30,6 M€ 34,9 M€ -12,4 %

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 142,4 M€ 146,8 M€ -3,1 % Résultat Brut d'Exploitation 41,6 M€ 47,4 M€ -12,2 % Résultat Net Part du Groupe 23,3 M€ 29,1 M€ -20,1 %

Structure financière : Ratio CET1 Bâle 3 non phasé** 19,3% 18,5% +0,8 pts Ratio Crédit Collecte 131,6% 127,7% +3,9 pts

* : Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat (titrisation auto-souscrite par la Caisse régionale en 2015 et titrisation auprès du marché en février 2017)

** Ratio CET1 au 31 décembre 2017

Le Conseil d'Administration a arrêté, lors de sa séance du 23 avril 2018, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 31 mars 2018.

Activité commerciale

L'activité commerciale est restée dynamique au premier trimestre 2018. Le Crédit Agricole Nord de France compte ainsi 16 500 nouveaux clients depuis le début de l'année. Le volume de nouveaux crédits accordés à la clientèle s'élève à 1,1 Mrds€, en baisse de 14,3% après une année 2017 historique. L'encours de crédits à la clientèle, en progression de 6,6% sur un an, s'établit à 22,3 Mrds€, dont 13,8 Mrds€ sur l'habitat (+10,1%).

L'épargne clientèle, avec un encours de 28,1 Mrds€, s'inscrit également en croissance (+3,3% sur un an), avec une progression notable des placements sous forme de dépôts (+6,6%), de livrets (+9,6%), d'Epargne Logement (+5,1%) et de la collecte en assurance-vie (+3,6%).

En parallèle, l'équipement de la clientèle affiche aussi un développement soutenu, avec 15 300 contrats d'assurances de biens et 11 300 contrats d'assurance de personnes (hors assurance-vie) supplémentaires gérés sur un an.

Avec 413 500 clients sociétaires à fin mars, le Crédit Agricole Nord de France confirme l'attractivité et l'utilité de son modèle coopératif et mutualiste.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s'établit à 130,7 M€, en baisse de 4,7% sur un an, le premier trimestre 2017 ayant été marqué par des facturations liées aux rachats de crédits. En conséquence, la marge d'intermédiation, à 61,7 M€, est en baisse de 11,6%. Le PNB des services bancaires et d'assurance progresse de 3,1 % en lien avec l'équipement de nos clients.

Les charges de fonctionnement, à 86 M€, sont en hausse de 1,7% sur un an, traduction des investissements dans la transformation de nos agences et dans les systèmes d'information.

Le coût du risque reste contenu, à 2,8 M€, contre 3 M€ un an auparavant.

Le résultat net sur actifs immobilisés s'élève à 1,4 M€.

Après impôts sur les sociétés (12,8 M€), le résultat net social s'établit à 30,6 M€, en baisse de 12,4% sur un an, et 30,4 M€ pour la Caisse régionale seule, hors intégration des véhicules de titrisation de crédits habitat.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à 23,3 M€, contre 29,1 M€ en mars 2017. La contribution du pôle Bancassurance France est en baisse de 8,1 M€ un an, en lien notamment avec la baisse du résultat social de la Caisse régionale. La contribution des autres pôles métiers progresse de 2,2 M€. Depuis le 1er janvier 2018, les dispositions de la norme IFRS9 remplacent pour partie les dispositions de la norme IAS39. L'application de cette nouvelle norme, qui a induit des choix de classements comptables pour les actifs financiers et une nouvelle méthode d'évaluation des provisions, a un impact limité sur le résultat consolidé du 31 mars 2018.

La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé s'établit comme suit :

Pôle Bancassurance France : 20,8 M€ contre 28,9 M€ au 31 mars 2017,

Pôle Capital Investissement : 1,3 M€ contre 0,5 M€ au 31 mars 2017,

Pôle Presse : 0,9 M€ contre -0,4 M€ au 31 mars 2017,

Pôle Foncière : 0,7 M€ contre 0,3 M€ au 31 mars 2017,

Pôle Immobilier : -0,5 M€ contre -0,2 M€ au 31 mars 2017.

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d'investissement a clôturé à 21,2 euros au 29 mars 2018, en baisse de 2,8% depuis le 29 décembre 2017. L'Assemblée Générale du 19 avril 2018 a validé le versement d'un dividende de 1,05 euro par titre, qui interviendra le 16 mai 2018.

Perspectives 2018

La modernisation du Crédit Agricole Nord de France se poursuit en 2018, avec des Agences Collaboratives où nos clients peuvent bénéficier d'offres de services associées aux dernières innovations technologiques pour une relation 100% humaine et 100% digitale sur nos trois métiers de Banque, d'Assurance et d'Immobilier. L'engagement du Crédit Agricole Nord de France pour son territoire reste une priorité pour accompagner son développement face aux évolutions économiques, sociétales et environnementales.

Sur le plan économique, les prévisions restent favorables à l'activité commerciale et à la demande de crédits, soutenues par une croissance orientée à la hausse et des taux d'intérêt relativement stables.

