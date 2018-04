CRCAM SUD RHONE ALPES : AVIS FINANCIER AU 31 MARS 2018

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 949 310,00 euros

Siège social : 15-17, rue Paul-Claudel 38100 GRENOBLE

402 121 958 RCS GRENOBLE

Un début d'année marqué par une activité commerciale

et des résultats financiers solides.

Information financière trimestrielle : Résultats au 31 mars 2018

Le Conseil d'Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a dans sa séance du mardi 24 avril, arrêté les comptes au 31 mars 2018.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €) 31/03/2017 31/03/2018 Variation Encours de crédits 13 832 15 070 +8,9% dont crédits habitat 9 195 10 022 +9,0% Encours collecte 19 126 19 865 +3,9% Nombre de contrats assurances



des Biens et Personnes 373 798 403 348 +7,9%

Activité Crédit

En ce début d'année, la Caisse régionale poursuit la dynamique 2017 en oeuvrant activement au financement de son territoire (Ardèche, Drôme, Isère, Sud-Est Lyonnais) avec 660 M€ de crédits mis en force sur le premier trimestre. Cette dynamique est marquée sur le marché de l'habitat, du crédit à la consommation, des financements d'équipement aux professionnels, agriculteurs et entreprises.

Avec une croissance des encours crédits de +8,9% (+9,0% sur les encours habitat), la Caisse régionale a atteint un plus haut historique et franchit les seuils de 15 Md€ de total encours crédits et 10 Md€ sur l'habitat.

Activité Collecte

Les encours de collecte gérés par la Caisse régionale s'élèvent à 19 865 M€ à fin mars 2018, avec une forte croissance sur 12 mois (+3,9%). La collecte bénéficie de la bonne tenue des dépôts à vue, des Livrets A et de l'épargne logement. Dans un contexte de taux bas, la Caisse régionale continue à accompagner ses clients dans la diversification de leur épargne comme en témoignent l'évolution de +3,3% des encours assurance-vie ainsi que la part en unités de compte (UC) dans la collecte brute à 30%.

Activité services et assurances

Avec un portefeuille de 403 348 contrats à fin mars 2018 et une évolution de +7,9% sur 12 mois, la Caisse régionale consolide ses positions d'assureur de ses clients particuliers, agriculteurs et professionnels. Elle entend poursuivre cette dynamique sur un domaine très important pour ses clients.

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €) 31/03/2017 31/03/2018



Variation Produit Net Bancaire (PNB) 104,1 102,9 -1,1 % Charges de fonctionnement -63,2 -62,1 -0,2 % Résultat Brut d'Exploitation 41,8 40,8 -2,5 % Coefficient d'Exploitation 59,9 % 60,4 % +0,5 pt Résultat Net Social 23,7 24,7 +4,0% Résultat Net Consolidé (RNPG) 21,0 17,2 -18,1%

Malgré une nette diminution des renégociations de crédits habitat ces derniers mois, la marge d'intermédiation continue à en subir les effets négatifs en plus d'une épargne règlementée à des taux anormalement élevés. Le dynamisme de l'activité commerciale et notamment la progression de l'équipement de notre clientèle permet d'atténuer ces impacts sur le compte de résultat. Le PNB de la Caisse régionale résiste avec un niveau de 102,9 M€ au 31 mars 2018 (-1,1%).

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 62,1 M€ et leur évolution est en baisse de 0,2% alors que la Caisse poursuit ses investissements dans le projet de transformation de la distribution qui place le service client au coeur de la relation commerciale. Par la transformation des agences, l'accroissement de ses effectifs, la mise en place de parcours digitaux, la réorganisation des métiers et le renforcement des expertises, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes relève le défi de mettre à la disposition de ses clients de véritables spécialistes dans les domaines du financement de l'habitat, de l'épargne, de l'assurance et de la banque au quotidien.

Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est en baisse de 0,15 point avec un niveau en absolu au plus bas historique pour la Caisse régionale soit 1,25%. Le coût du risque crédits sur le trimestre s'élève à 5,1 M€.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net social s'établit à 24,7 M€, en progression de 4,0% par rapport au premier trimestre 2017.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 17,2 M€.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s'élève à 12,4 Md€, représentant environ les deux tiers du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 121,8% au 31 mars 2018. Les prêts octroyés à la clientèle représentent 75 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s'élève à 19,9 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s'élèvent à 15,1 Md€.

L'endettement de marché court terme est de 1,0 Md€, couvert à 281% par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d'une valeur de 2,9 Md€.

Nos fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier one, s'élèvent à 1 159 M€ (données 31/12/2017). La Caisse régionale conserve un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 de 16,3% à cette même date.

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes lui confère une réelle capacité de développement sur la base d'une situation financière solide.

Certificat Coopératif d'Investissement (CCI)



Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s'élève à 187,0 € au 29/03/2018, en progression de 11,2% sur 12 mois glissants et en progression de 1,4% depuis le début d'année.































Perspectives 2018



Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes entend poursuivre sa belle dynamique de conquête et d'activité commerciale avec le statut de premier financeur du territoire. Il en va de même de sa politique d'investissement avec la poursuite de la rénovation de son réseau d'agences dans le cadre du déploiement du nouveau modèle de distribution (69 agences rénovées à fin 2017 soit 40% du parc et 44 agences planifiées sur 2018).







La Caisse régionale poursuivra également son projet de dématérialisation des flux entrants et flux clients avec la volonté forte de passer du papier au tout numérique pour réduire son empreinte carbone, sécuriser davantage le service en renforçant l'efficience de son fonctionnement et la satisfaction de ses clients.







L'engagement au service de la clientèle se renforcera avec la construction d'une signature relationnelle de qualité, basée sur la réactivité, le professionnalisme et la qualité de service. La création de la Direction des Marchés Spécialisés en 2017 vient également renforcer l'engagement de la Caisse régionale au service de nos clients professionnels, agriculteurs et ainsi que ceux gérés par la Banque Privée.







Enfin, la Caisse régionale emménagera sur cette année dans son nouveau siège social basé à Grenoble Presqu'île.









Second Marché - ISIN : FR0000045346

Responsable de l'information financière : Jean-Noël SAPPEY

E-mail : jean-noel.sappey@ca-sudrhonealpes.fr

