CRCAM SUD RHONE ALPES : Communiqué de mise en paiement des dividendes

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

SUD RHONE ALPES





SOCIETE COOPERATIVE à CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 949 310 euros

Siège social : 15-17, rue Paul Claudel - 38100 GRENOBLE

402 121 958 RCS GRENOBLE

Communiqué suite à la tenue de l'Assemblée Générale Mixte :

Mise en paiement des dividendes

L'Assemblée Générale Mixte dela CaisseRégionalede Crédit Agricole SUD RHONE ALPES, qui s'est tenue le 28 mars 2018, a approuvé l'ensemble des résolutions présentées et notamment le paiement :

- d'un dividende de 6,60 € par titre pour les CCI et CCA

- d'un intérêt de 2,95 % aux parts sociales

Pour bénéficier du dividende, il faut détenir les titres Certificat Coopératif d'Investissement SUD RHONE ALPES (FR0000045346) au plus tard le 29 mai 2018 au soir, à la clôture des marchés. Ce dividende sera détaché le 30 mai 2018 et versé le 1er juin 2018.

