CS obtient une licence de gestion de fortune pour sa filiale philippine

Zurich (awp) - Credit Suisse étend ses activités en Asie du Sud-est. La banque aux deux voiles a obtenu des autorités philippines une licence pour une filiale de gestion de fortune dans la capitale Manille. Le feu vert a été accordé par le gendarme des marchés (SEC) et la banque centrale philippine (BSP), a précisé Credit Suisse dans un communiqué. La filiale constituera un lien important avec les clients locaux.

L'économie du pays a constamment progressé ces dix dernières années et cela a débouché sur des revenus et un standard de vie plus élevés, a déclaré le responsable local Michael de Guzman, cité dans le communiqué. Credit Suisse table sur une forte croissance de la classe moyenne et une demande accrue de services dans la gestion de fortune.

