Credit Suisse : grimpe sur un trimestre meilleur que prévu

Credit Suisse s'adjuge 5% à Zurich, entouré pour la publication d'un bénéfice net distribuable aux actionnaires en hausse de 16% à 694 millions de francs suisses au titre du premier trimestre 2018, battant ainsi un consensus de l'ordre de 650 millions.



Le bénéfice avant impôts adapté de la banque helvétique a augmenté de 36% à 1,2 milliard de francs, marquant son sixième trimestre consécutif de croissance de la rentabilité en glissement annuel et son niveau le plus élevé des 11 derniers trimestres.



En gestion de fortune, le groupe revendique un afflux net trimestriel de nouveaux capitaux en progression de 20% à 14,4 milliards de francs, et des actifs gérés record de 776 milliards, en hausse de 9% avec des marges nettes adaptées en augmentation.



