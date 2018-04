Credit Suisse: les actionnaires acceptent les propositions

Zurich (awp) - Les actionnaires de Credit Suisse ont accepté l'ensemble des propositions du conseil d'administration lors de l'assemblée générale. Le dividende de 0,25 franc par action a été approuvé, a annoncé la banque vendredi.

Le montant des bonus a fait moins de vagues que l'année précédente. Le rapport de rémunération 2017 a été approuvé par les actionnaires avec 80% des voix. L'année dernière, le même vote s'était soldé par seulement 58% de "oui".

Le président du conseil d'administration, Urs Rohner, avait déclaré, qu'il ne voulait pas d'un rapport de rémunération "qui ne soit approuvé qu'avec à peine 58% des voix". Par la suite, la banque avait fait des efforts pour améliorer le dialogue avec ses actionnaires.

Le directeur général (CEO) Tidjane Thiam recevra 9,7 millions de francs suisses au titre de l'exercice écoulé. Un an plus tôt, il avait obtenu 10,24 millions. L'ensemble de la direction se voit distribuer une enveloppe de 69,9 millions, soit 3,2 millions de moins que l'année précédente.

ETHOS CONTESTATAIRE

Les grands actionnaires ISS et Glass Lewis ont approuvé le montant des rémunérations, alors que la fondation de placements Ethos a recommandé de le refuser, considérant que le système reste "insatisfaisant", même si des efforts ont été réalisés. Au regard des suppressions massives de postes et de la perte enregistrée pour la troisième année consécutive, les versements à la direction et au conseil d'administration sont intenables, considère Ethos.

Les 12 membres de la direction devraient recevoir près de 115 millions de francs suisses, dont 84 millions de bonus. Dans l'ensemble, les 1070 collaborateurs les mieux payés en 2017 ont reçu une rémunération variable de près d'un milliard. Ainsi, 2,5% des collaborateurs se voient attribuer plus de 30% de la part des bonus, a critiqué le directeur d'Ethos Vincent Kaufmann devant les 1200 actionnaires présents au Hallenstadion à Zurich. Les administrateurs recevront 12 millions, dont 4,5 millions pour M. Rohner, le président.

Malgré les critiques, M. Rohner a été réélu à son poste à près de 90% des voix. Les autres membres du Conseil d'administration ont été confirmés dans leurs fonctions. De plus, Michael Klein et Ana Paula Pessoa ont été élus en tant que nouveaux membres.

Ethos s'était prononcé contre la réélection de M. Rohner, qui a longtemps défendu une stratégie à risques avec un focus sur la banque d'investissement. Cette stratégie a poussé la banque au bord du gouffre, a estimé Ethos.

