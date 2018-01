HNA soutenu sans réserve par les grandes banques suisses malgré son endettement

Honkong (awp/ats/reu) - Le conglomérat chinois HNA, hautement endetté, reçoit notamment des soutiens en provenance de Suisse. Plusieurs banques internationales ont délivré à l'entreprise une "attestation de conformité", a indiqué HNA à l'agence Reuters.

Contactés, les établissements bancaires impliqués n'ont pas souhaité s'exprimer. D'après le courriel, les numéros un et deux helvétiques, UBS et Credit Suisse, de même que l'américain JP Morgan, le groupe financier japonais Nomura ainsi que plusieurs autres instituts n'ont émis aucune réserve concernant la possibilité de faire des affaires avec HNA.

Bank of America Merill Lynch a en revanche abandonné ses activités avec la société chinoise.

EXAMENS RÉGULIERS

Le conglomérat, dont les investissements vont du secteur aérien aux banques en passant par l'immobilier, est confronté à des échéances de remboursement qui alimentent les inquiétudes sur son endettement après 50 milliards de dollars (47 milliards de francs suisses) d'acquisitions ces deux dernières années, d'autant que son mode de fonctionnement est jugé opaque.

En Suisse, la multinationale chinoise a acquis le groupe zurichois spécialisé dans la restauration de bord Gategroup pour 1,5 milliard de dollars à la fin 2016. elle contrôle aussi le spécialiste de l'assistance au sol Swissport, ainsi que le prestataire de services d'entretien pour l'industrie aéronautique SR Technics. HNA possède en outre une participation dans Deutsche Bank et la chaîne d'hôtels Hilton.

Les banques sont tenues de régulièrement examiner, entre autres, l'identité des clients et, dans le cas d'entreprises, la structure de l'actionnariat. Ces règles doivent permettre d'éviter que des personnes ou des entreprises douteuses n'accèdent trop facilement au crédit et, dans le pire des cas, qu'une banque soit déstabilisée ou qu'un institut soit par exemple utilisé pour du blanchiment d'argent.

DANS LE VISEUR DES AUTORITÉS

HNA est sous le feu des critiques non seulement à cause de son endettement, mais aussi à cause de sa structure peu transparente de l'actionnariat. Les autorités de différents pays examinent ainsi l'entreprise.

En Suisse, la Commission des offres publiques d'acquisition (COPA) a condamné le groupe à une amende de 50'000 francs suisses, lui reprochant d'avoir produit des données partiellement erronées et incomplètes lors du rachat de Gategroup.

La COPA a, en outre, notifié à l'autorité judiciaire compétente et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) qu'une ou plusieurs infractions relevant de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers pourraient avoir été commises.

La Banque centrale européenne (BCE) enquêterait pour sa part sur la participation de HNA dans Deutsche Bank. Le régulateur allemand du secteur financier, le BaFin, passent à la loupe les pratiques commerciales du groupe chinois.

ats/buc