UBS et CS également concernées par les sanctions US contre Vekselberg

Zurich (awp) - Les sanctions américaines contre des oligarques et sociétés russes, dont Viktor Vekselberg, touchent aussi les deux grandes banques suisses. Credit Suisse et UBS auraient un total de 310 millions de francs suisses de crédits accordés à M. Vekselberg, a rapporté Schweiz am Wochenende. Afin de ne pas contrevenir aux sanctions américaines, Credit Suisse et UBS devront avoir liquidé ces crédits d'ici au 5 juin prochain.

Dans le cadre ce cette réalisation, d'importants paquets d'actions Sulzer, Oerlikon et Schmolz+Bickenbach pourraient être mises sur le marché, car M. Vekselberg les a mises en garantie des crédits, selon le journal alémanique. La somme des crédits atteint 190 millions de francs suisses pour Credit Suisse et 120 millions pour UBS.

L'article du journal repose sur une publication d'octobre 2016 de la Commission des reprise (Copa). Celle-ci avait dû se prononcer sur une obligations d'offre d'achat pour Sulzer.

an/rp