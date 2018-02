CROSSJECT : La FDA attribue à ZENEO® Midazolam le statut de médicament orphelin

Communiqué de Presse

La FDA attribue à ZENEO® Midazolam

le statut de médicament orphelin

Dijon, le 1 février 2018

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe un portefeuille de médicaments combinés innovants dédiés aux situations d'urgence, franchit une très belle étape dans le développement de son portefeuille de médicaments.

La Food and Drug Administration (FDA) vient d'accorder le statut de médicament orphelin pour ZENEO® Midazolam dans l'indication « treatment of status epilepticus », c'est-à-dire état de mal épileptique (crise d'épilepsie qui dure plus de 5 minutes). Crossject confirme l'objectif de dépôt de demande d'AMM pour ZENEO® Midazolam en 2019, aux USA et en Europe.

L'épilepsie est une affection neurologique qui touche 50 millions de personnes dans le monde. Les crises d'épilepsie peuvent avoir des conséquences neurologiques et physiques graves. ZENEO® Midazolam, de par sa simplicité d'utilisation, permettra d'arrêter rapidement la crise, sans attendre l'arrivée aux urgences, et proposera ainsi une avancée majeure pour sauver des vies.

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, commente : « L'obtention du statut de médicament orphelin pour ZENEO® Midazolam aux Etats Unis est un réel succès pour nos équipes de développement pharmaceutique. Cela améliore notre visibilité internationale, notamment auprès des laboratoires pharmaceutiques intéressés par nos produits. Je remercie donc tout particulièrement nos équipes : cette excellente nouvelle récompense leur investissement. »

Prochaine publication :

20 mars 2018 (après bourse) : Résultats annuels 2017

A propos de CROSSJECT · www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ) est une « specialty pharma » qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence (migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires, chocs anaphylactiques, overdoses, crises aigües d'asthme .). Avec son système d'injection sans aiguille breveté Zeneo®, Crossject apporte une réponse efficace aux situations d'urgence en permettant l'auto-administration simple de médicaments. Crossject est coté sur le marché Euronext Growth depuis février 2014.

Avertissement

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société, spécialement dans le cadre d'un processus de R&D. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le rapport financier annuel de la Société, disponible sur son site internet (www.crossject.com).



FDA : organisme américain qui autorise, entre autres, la commercialisation des médicaments sur le territoire américain Source : Organisation Mondiale de la Santé

