CROSSJECT :Résultats annuels & point d'activité

Dijon, le 20 mars 2018

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, annonce ses résultats annuels 2017 et fait le point sur son activité.

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, commente :

« 2017 est une année structurante pour Crossject. La société a poursuivi le développement de son portefeuille de médicaments avec l'intégration de ZENEO® Terbutaline, internalisé des éléments majeurs de la chaine de production et renforcé son organisation. Aujourd'hui, Crossject est en capacité de produire des médicaments dans des conditions industrielles, étape importante dans son développement.

Le début de l'année 2018 a été marqué par de nouvelles avancées : reconnaissance du statut de médicament orphelin de ZENEO® Midazolam par la FDA, publication de l'étude Intuitive, et renforcement de la structure financière. Crossject va de plus recevoir une aide remboursable de l'Etat qui participera au financement du développement du site de Gray : nous sommes fiers de recevoir ce soutien qui reconnait notre capacité à industrialiser notre activité.

Crossject va poursuivre le déploiement de sa stratégie et renforcer ses capacités de production au fur et à mesure du développement de son projet. L'ensemble des équipes sont concentrées sur notre objectif de devenir le laboratoire pharmaceutique leader mondial dans les produits d'urgence auto-injectés. »

Point sur l'activité

Des lignes de production opérationnelles : une étape importante du processus industriel et règlementaire franchie

Crossject est à présent en mesure de produire des dispositifs ZENEO® de façon industrielle. Ainsi, d'une part, la ligne de production PARC® produit les tubes stériles prêts à remplir depuis fin 2017 ; et, d'autre part, la ligne de production des générateurs de gaz est opérationnelle depuis le début de l'année 2018. La société a ainsi franchi une étape importante en vue de la production des lots de produits combinés (ZENEO® remplis de médicaments) nécessaires au dépôt de dossiers de demande d'AMM. Sur le second semestre 2017, l'unité de production PARC® a livré 20 000 tubes de verres stériles à CENEXI, le partenaire de Crossject en charge du remplissage des tubes. La production s'est accélérée début 2018 : 20 000 autres unités seront produites et livrées d'ici la fin du mois de mars.

En parallèle, Crossject finalise la procédure documentaire de qualification de ses lignes de production, autre étape préalable à la fabrication de lots cliniques.

Crossject continuera progressivement à développer ses capacités de production pour accompagner l'augmentation des volumes produits nécessaire au processus réglementaire.

Confirmation du calendrier de dépôt de demande d'AMM

Dans ce contexte, Crossject confirme son calendrier de dépôts de demande d'AMM aux Etats-Unis et en Europe (2019 pour ZENEO® Sumatriptan, ZENEO® Midazolam, ZENEO® Adrenaline, ZENEO® Hydrocortisone, ZENEO® Naloxone ; 2020 pour ZENEO® Methotrexate et ZENEO® Terbutaline).

Obtention du statut de médicament orphelin pour ZENEO® Midazolam par la FDA

En accordant, en février 2018, le statut de médicament orphelin à ZENEO® Midazolam aux Etats-Unis dans l'indication de mal épileptique, la Food and Drug Administration (FDA) a marqué une étape importante pour Crossject. Ce statut confirme la pertinence de l'axe stratégique de Crossject de prioriser les médicaments dédiés aux situations d'urgence dans son portefeuille.

Etude Intuitive et prix Janus : validation de l'ergonomie de ZENEO®

L'ergonomie et la facilité d'utilisation de ZENEO® ont été confortées par l'étude Intuitive : 93% des volontaires sains ont manipulé ZENEO® avec succès, 97% estiment que ZENEO® est facile d'utilisation, 99% demanderaient à leur médecin de leur prescrire ZENEO® en lieu et place d'un autre injecteur. L'étude, publiée début mars 2018, a été menée en 2017 auprès de 134 personnes. Chaque sujet a utilisé ZENEO® à l'aide d'une notice d'utilisation et sans aide extérieure.

Cette étude s'ajoute à la récompense décernée en novembre 2017 pour le design et l'ergonomie de ZENEO® par le label d'excellence « Janus de la prospective ».

L'intuitivité et la facilité d'utilisation de ZENEO®, combinées à sa capacité à injecter une dose de médicament en moins de 50 ms, sont les caractéristiques qui donnent à ZENEO® un positionnement unique dans les situations d'urgence en dehors de l'hôpital.

Négociations commerciales

Le statut de médicament orphelin accordé par la FDA à ZENEO® Midazolam permet d'accroître la visibilité de Crossject à l'international et vient en appui de l'appel d'offre lancé en décembre dernier pour la recherche d'un partenaire aux Etats-Unis en vue de commercialiser ce médicament.

D'autre part, Crossject poursuit ses négociations commerciales d'un accord de licence aux Etats-Unis pour ZENEO® Sumatriptan sur le 1er semestre 2018.

Apports de trésorerie début 2018

Crossject a annoncé, le 12 février 2018, l'émission d'obligations convertibles pour un montant de 5,3 M€, accompagnée de l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA). Ces émissions renforcent les capacités de développement de la société.

Par ailleurs, l'Etat a accordé à Crossject une aide remboursable de 500 K€ au titre du volet « Croissance et développement », remboursable avec un différé de 2 ans, et destinée à financer le développement des capacités du site de Gray et, par extension, l'industrialisation de la société.

Informations financières au 31 décembre 2017

La société a poursuivi ses développements structurants pour devenir un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les médicaments d'urgence auto-administrés, avec notamment des lignes de production opérationnelles et l'embauche de 23 personnes encadrés par une équipe de direction opérationnelle expérimentée.

Informations financières au 31 décembre 2017

Compte de résultat au 31 décembre 2017

Compte de résultat 2017 2016 € milliers, au 31 décembre Produits d'exploitation 4 142 1 427 Charges d'exploitation ( 12 763) ( 8 718) Autres achats et charges externes ( 7 371) ( 4 494) Frais de personnels ( 3 059) ( 2 380) Impôts et taxes ( 59) ( 71) Dotations aux amortissements et provisions ( 2 274) ( 1 773) Résultat d'exploitation ( 8 621) ( 7 291) Résultat financier 159 ( 1 059) Résultat exceptionnel ( 278) 592 Impôts sur les sociétés 1 129 1 095 Résultat net ( 7 611) ( 6 663)

Comptes au 31 décembre 2017 arrêtés par le Directoire le 13 mars 2018 et présentés au Conseil de Surveillance réuni le 19 mars 2018. Les comptes ont été audités. Le rapport d'audit est en cours d'émission.

En 2017, les produits d'exploitation ressortent à 4 142 K€, contre 1 427 K€ au 31 décembre 2016. Cette progression traduit la montée en puissance de l'outil industriel et de la production sur l'exercice. Ainsi, la production stockée, liée à la poursuite de la constitution du stock nécessaire à la réalisation des lots d'enregistrement, progresse fortement (+1 167 K€). La production immobilisée augmente également (+ 1 673 K€).

Les charges d'exploitation s'élèvent à 12 763 K€, contre 8 718 K€ au 31 décembre 2016, marquant également l'accélération du développement de la société. Le poste Autres achats et charges externes augmente en lien principalement avec la constitution du stock de composants nécessaire à la production. Quant aux charges de personnel, elles sont impactées par la progression de l'effectif passé de 39 à 58 sur la période, avec notamment le renforcement des équipes qualifiées et l'internalisation des compétences nécessaires au développement de Crossject. Les recrutements ont ainsi permis de renforcer les compétences en production, mais aussi en contrôle qualité et sur les fonctions médicales, en lien avec le monde de la santé.

Le résultat financier de 2017 génère un profit de 159 K€ lié principalement à une reprise de provision sur titres d'autocontrôle. L'exercice précédent intégrait une dépréciation des actions en autocontrôle à hauteur de 1 043 K€.

Compte tenu des précédents éléments, le Résultat Courant Avant Impôt est en perte de 8 462 K€, soit un niveau quasiment identique à l'exercice passé qui enregistrait une perte de 8 350 K€.

Sur 2017, Crossject enregistre une perte exceptionnelle de 278 K€, dont une charge exceptionnelle nette de 153 K€ liée à la hausse du volume de titres affectés au contrat de liquidité et prélevés sur le stock d'actions en autocontrôle.

Au total, après prise en compte du produit fiscal (Crédit Impôt Recherche - CIR - de 1,13 M€ contre 1,1 M€ en 2016), le résultat net de la Société est une perte de 7 611 K€ contre 6 663 K€ au 31 décembre 2016.

Crossject a su maîtriser la consommation de trésorerie générée par l'activité, qui s'établit à -4 974 K€ à fin 2017, contre -4 404 M€ en 2016. Dans cet exercice de montée en puissance de l'outil industriel, Crossject a augmenté ses investissements qui passent de 2 291 K€ en 2016 à 4 248 K€ à fin 2017. Après prise en compte des flux de financement (9 394 K€) liés principalement à l'augmentation de capital du 1er semestre, la trésorerie s'établit à 2 806 K€ au 31 décembre 2017, contre 2 634 K€ à fin 2016.

Sur 2018, Crossject pourra s'appuyer sur une trésorerie complémentaire de près de 8 M€, dont 5,3 M€ déjà perçus au titre des obligations convertibles émises en février 2018. Les apports résiduels attendus correspondent à diverses aides ou subventions (CIR, RAPID, PIAVE). Cet apport de 8 M€ ne tient pas compte du versement de l'aide de 500 K€ annoncée plus haut dont le versement sera échelonné dans le temps, des potentiels upfronts négociés dans le cadre d'accords de licences, de l'exercice des BSA et de nouvelles demandes d'aide. Ces différents apports de trésorerie fourniront à Crossject les moyens de poursuivre son développement en 2018.

Au 31 décembre 2017, le montant des fonds propres après affectation de résultat est resté stable à 6,1 M€ contre 6,3 M€ au 31 décembre 2016.

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d'asthmes.Grâce à son système breveté d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements par Bpifrance notamment.

Annexe : Etats financiers au 31 décembre 2017

Compte de Résultat en K€ déc.-17 déc.-16 Variation Chiffre d'affaires Production stockée 804 -362 1 166 Production immobilisée 2983 1310 1 673 Subventions d'exploitation 251 112 139 Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 104 316 -212 Autres Produits 51 -51 Total des produits d'exploitation 4 142 1 427 1 549 Achats stockés 0 Autres achats et charges externes 7 371 4 494 2 877 Impôts, taxes et versements assimilés 59 71 -12 Salaires et traitements 2 123 1 672 451 Charges sociales 936 708 228 Dotations aux amortissements sur immobilisations 2 256 1 705 551 Dotations aux provisions 18 68 -50 Autres Charges 0 Total des charges d'exploitation 12 763 8 718 4 045 RESULTAT EXPLOITATION -8 621 -7 291 -1 330 RESULTAT FINANCIER 159 -1059 1 218 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -8 462 -8 350 -112 RESULTAT EXCEPTIONNEL -278 592 -870 Impôts sur les bénéfices 1129 1095 34 RESULTAT NET -7 611 -6 663 -948 Résultat par action en Euros -0,85 -0,91

Bilan Actif en K€ 31-déc-17 déc.-16 Variation Brut Amts Net Actif immobilisé Recherche et développement 9 686 5 655 4 031 2 500 1 531 Concessions, brevets, droits similaires 20 420 20 420 0 0 Autres immobilisations incorporelles 120 94 26 6 20 Terrains 75 75 75 0 Construction 3699 199 3 500 3 674 -174 Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 567 2 671 1 896 1 888 8 Autres immobilisations corporelles 580 286 294 148 146 Immobiisations en cours 754 754 754 Autres Participations 100 100 100 0 Autres titres immobilisés 1 562 868 694 810 -116 Autres immobilisations financières 48 48 52 -4 Sous Total 41 611 30 193 11 418 9 253 2 165 Actif circulant Stock 1201 1 201 398 803 Avances et acomptes versés sur commandes 0 Autres créances 2 291 2 291 1 965 326 Valeurs mobilières de placement 165 165 43 122 Disponibilités 2 641 2 641 2 591 50 Sous Total 6 298 6 298 4 997 1 301 Total 47 909 30 193 17 716 14 250 3 466

Bilan Passif en K€ 31/1/22017 déc.-16 Variation Capitaux Propres Capital social (dont versé : 6 650) 8 958 8 958 7 291 1 667 Primes d'émission, de fusion, d'apport . 27 691 27 691 21 946 5 745 Autres réserves 40 40 40 0 Report à nouveau -22 993 -22 993 -16 331 -6 662 Résultat de l'exercice -7 611 -7 611 -6 662 -949 Sous Total 6 085 6 085 6 284 -199 Avances conditionnées 4 747 4 747 1 290 3 457 Provisions pour risques et charges Provisions pour risques 1 1 45 -44 Provisions pour charges 93 93 75 18 Sous Total 94 94 120 -26 Emprunts et dettes Emprunts et dettes bancaires 0 755 -755 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 000 1 000 1 000 0 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 628 2 628 1 157 1 471 Dettes fiscales et sociales 645 645 409 236 Dettes sur immobilisations 2 514 2 514 3 234 -720 Autres dettes 3 3 1 2 Sous Total 6 790 6 790 6 556 989 Total 17 716 17 716 14 250 4 221

Tableau de flux de trésorerie - en K€ déc.-17 déc.-16 Résultat net -7 611 -6 663 Amortissements et provisions 2 054 2 511 Plus-values de cession, nettes d'impôts Autres produits et charges calculées Annulation résultat exceptionnel sur annulation de dettes Capacité d'autofinancement -5 557 -4 152 Variation du besoin en fonds de roulement 583 -252 (1) Flux net de trésorerie généré par l'activité -4 974 -4 404 Acquisition d'immobilisations Corporelles -4 248 -2 291 Acquisition du batiment -3774 (2) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -4 248 -6 065 Augmentation de Capital 1 667 640 Primé d'émission 5 745 3 508 BSA 1 Remboursements d'emprunts -188 Billets de trésorererie -755 755 dettes sur immobilisations -720 3234 Avnaces remboursables 3457 (3) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 9394 7950 Variations de trésorerie (1)+(2)+(3) 172 -2 519 Trésorerie d'ouverture 2 634 5 153 Trésorerie de clôture 2 806 2 634



AMM : Autorisation de Mise sur le Marché délivrée par les autorités réglementaires.

