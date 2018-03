CROSSJECT : baisse malgré des perspectives encourageantes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crossject a dévoilé des résultats 2017 dégradés mais des perspectives 2018 prometteuses. En Bourse, le titre de la medtech cède 2,44% à 4,195 euros. L'an dernier, le spécialiste de l'injection sans aiguille a creusé sa perte nette, passant de 6,663 millions en 2016 à 7,611 millions en 2017. Cette détérioration s'explique par une hausse inattendue des charges d'exploitation en lien avec la constitution de stocks de composants et le renforcement des effectifs. Les produits d'exploitation de Crossject ont toutefois été multipliés par près de 3 à 4,142 millions.Concernant ses perspectives, Crossject a confirmé son calendrier de dépôt de demande d'autorisation de mise sur le marché de ses produits d'urgence auto-injectés aux Etats-Unis et en Europe, soit entre 2019 et 2020, selon les modèles.Invest Securities a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 8 euros sur Crossject. Le broker estime que l'opération de refinancement réalisée en février dernier de 5,3 millions d'euros, conjuguée aux aides d'Etat (PIAVE, CIR…), devrait suffire au développement de la société.Ces résultats, bien qu'en dessous des attentes, traduisent l'ambition et l'optimisme du groupe sur l'approbation prochaine de ses produits en développement, souligne le bureau d'études.