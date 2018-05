Alstom avance d'un an son objectif de marge allant jusqu'à 7%

Le spécialiste du transport, qui a annoncé mardi soir la constitution du futur conseil d'administration de Siemens Alstom, fait état dans un communiqué d'une hausse de 0,7 point de sa marge à 6,5% en 2017-18, dépassant le consensus, grâce notamment à l'amélioration de son "mix produit" et l'augmentation de ses volumes.

Le groupe a également réalisé un chiffre d'affaires meilleur que prévu (7,951 milliards d'euros contre un consensus réalise pour Reuters par Inquiry Financial à 7,683 milliards), et vise huit milliards pour 2018-19.

Alstom a signé ainsi une croissance organique de 10% lors de l'exercice à fin mars, soit le double du rythme annuel qu'il envisageait jusqu'à 2020.

Ses commandes reçues ont chuté de 28% à 7,183 milliards d'euros, souffrant de la comparaison avec les méga-commandes reçues en 2016-17, notamment aux Etats-Unis, mais sont là encore nettement au-dessus du consensus (6,563 milliards attendus).

Alstom prévoit de verser un dividende en hausse à 0,35 euro par action au titre de 2017-18 contre 0,25 euro pour 2016-17.

Le groupe français et l'allemand Siemens ont signé le 23 mars leur accord de rapprochement prévoyant que le nouvel ensemble sera basé et coté à Paris et aura pour président l'Allemand Roland Busch en tant que président du conseil et vice-président Yann Delabrière.

Alstom, dont le PDG Henri Poupart-Lafarge deviendra le directeur général de la nouvelle entité, a également annoncé mardi soir la nomination de Laurent Martinez comme directeur financier à compter du 1er juillet.

(Cyril Altmeyer, édité par Benoît Van Overstraeten)