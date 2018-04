CS Communication & Systemes : Résultats annuels 2017

Le groupe enregistre sur l'ensemble de l'exercice 2017 un chiffre d'affaires de 178,1 M€, en croissance organique de 1% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires réalisé avec des clients internationaux progresse de 7,2% et représente 29% de l'activité du groupe. Les prises de commandes de l'exercice 2017 se sont établies à 192,6 M€, en progression de 10% par rapport à celles de 2016 et le carnet de commandes à fin d'année progresse à 13,6 mois de chiffre d'affaires. Sur l'ensemble de l'exercice, la marge opérationnelle atteint 10,9M€ (+2 %versus 2016), et reste stable à 6,1% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel du groupe double par rapport à 2016 à 8,3 M€, soit 4,7% du chiffre d'affaires 2017. Le résultat financier s'établit à -3,3 M€ contre -2,9 M€ en 2016. Le résultat net est positif à 2,7 M€ contre -1,3 M€ en 2016, soit 1,5% du chiffre d'affaires. A fin décembre 2017, les capitaux propres progressent de 32% à 42,6 M€ contre 32,8 M€ à fin décembre 2016. Au 31 décembre 2017, l'endettement net s'établissait à 42,1 M€. Après prise en compte du factor déconsolidant et des créances de CIR et CICE, l'endettement économique* est quasi stable à -0,9 M€. La trésorerie nette, dont le niveau s'est stabilisé sur le second semestre, s'élevait à 11,6 M€ au 31 décembre 2017 (10,9 M€ au 30 juin 2017 et 18,9 M€ au 31 décembre 2016).

*Tel que défini dans le document de référence 2017 - chapitre 20 (paragraphe indicateurs alternatifs de performance)