CS Communication & Systemes : a contribué aux essais « à froid » de l’EPR de Flamanville

assurer la mise en service de cette infrastructure et intégrer 2 applications sensibles, ORLI (Ouverture du RLI) : acquisition des données de fonctionnement de la tranche, archivage sur le long terme et mise à disposition des exploitants et experts PSAD (Poste de Surveillance et d'Aide au Diagnostic) : surveillance des vibrations des machines tournantes « gros composants » (turbine, pompe primaire, …)

veiller à la disponibilité et à l'intégrité du service et des données durant cette période.

Acteur engagé dans la transformation numérique au profit de la filière nucléaire, et en particulier du nouveau nucléaire, CS est particulièrement actif dans les domaines de l'informatique industrielle et des systèmes sûrs, associant sûreté de fonctionnement, cybersécurité et continuité numérique Début janvier 2018, EDF a annoncé avoir achevé, avec succès, les essais dits « à froid » de vérification en fonctionnement des circuits de l'installation nucléaire de l'EPR de Flamanville. Cette première phase, lancée en décembre dernier, a permis la validation de l'étanchéité du circuit primaire du réacteur à une pression de plus de 240 bars, supérieure à ce qu'elle sera lorsque le circuit sera en service. Depuis 2011, CS œuvre aux côtés des équipes d'EDF CNEN à la réalisation et au déploiement de l'infrastructure du Système d'Information Industriel (SII) de ce premier réacteur pressurisé de 3ème génération. Dans ce cadre, CS a déployé une infrastructure sécurisée, permettant d'assurer en temps réel les liaisons entre le contrôle-commande et les applications industrielles, et mis en œuvre le centre de supervision et de contrôle d'accès du niveau 3. Pour la réalisation de ces essais, les équipes de CS se sont mobilisées pour :« Acteur engagé dans la transformation numérique au profit de la filière nucléaire, et en particulier du nouveau nucléaire, CS est particulièrement actif dans les domaines de l'informatique industrielle et des systèmes sûrs, associant sûreté de fonctionnement, cybersécurité et continuité numérique. Nous sommes ravis d'avoir accompagné les équipes d'EDF CNEN durant cette première étape et restons mobilisés pour la réussite des travaux à venir. », déclare Laurent FIORIO, Directeur du développement des secteurs Aéronautique & Energie de CS