CS Communication & Systemes : a été sélectionné par Airbus pour la réalisation de 2 sous-systèmes majeurs d’EGNOS V3

- EGNOS V3, nouvelle génération du système européen d'augmentation du signal de géopositionnement par satellite, a pour mission de renforcer et de garantir la précision, la fiabilité et la sécurité des signaux émis par les constellations Galileo (Europe) et GPS (USA).

Airbus, maître d'œuvre choisi par l'ESA pour la réalisation d'EGNOS V3, a confié à CS le développement, l'intégration, la qualification et le support à l'approbation SoL (Safety of Life) de deux sous-systèmes critiques de ce dispositif.

EGNOS V3 doit fournir à partir de 2023 et pour plus de 6 ans des services de pointe, améliorés et sécurisés, pour l'aviation civile et de nouveaux utilisateurs terrestres et maritimes à travers l'Europe en exploitant à la fois les signaux américains GPS et européens Galileo.

Pour fonctionner, EGNOS s'appuie sur des stations sol qui captent les signaux de géopositionnement, puis les transmettent à des centres de traitement qui en vérifient l'intégrité et en affinent la précision. Les données sont ensuite transmises via des satellites télécom géostationnaires.

Dans le cadre de ce grand programme, CS assurera le développement et l'intégration de 2 sous-systèmes majeurs :

le PCF - Prediction Chain Facility - cœur des algorithmes d'orbitographie et de navigation en temps réel, qui assure la correction des signaux Galileo et GPS afin d'en améliorer la précision et la fiabilité.

le MCIF - Monitoring Control Interface Facility - interface essentielle à la supervision et à l'opération du système.

« CS est particulièrement fier de contribuer à la réalisation de ce programme européen stratégique. Ce gain est la reconnaissance par notre partenaire Airbus de notre statut d'acteur reconnu dans les domaines des segments sol et des logiciels embarqués. Nous mettrons en œuvre nos compétences tant dans la maîtrise des disciplines de l'orbitographie et de la navigation que dans celle des normes de sécurité et de sûreté de fonctionnement des systèmes temps réel critiques. », déclare Khaled DRAZ, Directeur Général de CS Systèmes d'Information.

